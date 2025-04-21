DOKAP’ta turizm geliri 5,6 milyar dolara çıkacak

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye’nin yürürlükteki bölgesel kalkınma projeleri olan, GAP, KOP, DOKAP ve DAP’ın uygulama merkezlerinde, paydaşlarla birlikte projeleri ele alan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun son duracağı DOKAP oldu. Giresun’da gerçekleştirilen EKK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, projeye ilişkin detaylı bilgilendirme yaptılar. 2024-2028 dönemini kapsayan eylem planının sonuna kadar bölgeye toplamda 394 milyar 67 milyon liralık kaynak tahsisi yapılacak.

DOKAP; Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olmak üzere 11 ili kapsıyor. Uygulama dönemi sonunda bölgenin 2,8 milyar dolar olan turizm gelirinin 5,6 milyar dolara, 178 milyon dolar olan su ürünleri ihracatının ise 220 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.

Sulanabilir arazi artırılacak

Bu illerde dönüşümü sağlayacak 4 program uygulanacak. Bunlardan Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim Programı’na 31,2 milyar liralık kaynak aktarılacak. Proje ile halen 3 milyon 12 bin dekar olan sulanabilir arazi varlığı 2028 sonunda 4 milyon 800 ben dekara yükselecek. Gölet sayısı ise 289’dan 309’a çıkacak.

Tarımsal Gelir Artışı Programı 8,6 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Dönem sonunda ıslah edilen mera alanı 2,7 milyon dekardan 3,4 milyon dekara, örtü altı tarım alanı 10 bin 597 dekardan 11 bin 597 dekara bal üretimi 26 bin tondan 31 bin 500 tona çıkacak. Tarımsal GSYH ise 130 milyar liradan, 209 milyar liraya yükselecek.

Turist sayısı 4,5 milyona çıkacak

Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme Programı kapsamında ise bölgeye 30,3 milyar lira ödenek tahsis edilecek. Dönem sonunda hâlen 2,8 milyon olan turist sayısının 4,5 milyona, 63 bin olan yatak kapasitesinin ise 98 bine çıkarılması planlanıyor. Bölgenin 2,8 milyar dolar civarında olan turizm gelirinin ise 5,6 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor.

Dönüşümü sağlayacak bu dört program için toplam 83,7 milyar lira kaynak aktarılacak. Yanı sıra bölgedeki büyük ölçekli altyapı yatırımları için 283,2 milyar lira, kalkınmayı tamamlayacak diğer yatırımlar için ise 27 milyar lira olmak üzere DOKAP için 2028 yılı sonuna kadar toplam 394 milyar 67 milyon liralık kaynak aktarılacak.

■ Mavi ekonomiye 13,5 milyar lira

Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı için 13,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Uygulama döneminin sonunda iç sulardaki su ürünleri üretimi 59.6 bin tondan, 77 bin tona, su ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısı 27’den 30’a, mavi bayraklı plaj sayısı 15’ten 20’ye yükselecek. Bölgenin su ürünleri ihracat değeri 178 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak, ayrıca bölgede 3 adet de kıyı turizmi destinasyonu oluşturulacak.