Plastik sektörümüz dünya fuarlarında

Plastik Sektörü Türkiye’nin en dinamik ve ihracat odaklı sektörlerinden biridir.

2024 yılı itibarıyla Türkiye, Avrupa’nın en büyük ikinci plastik üreticisi konumundadır.

Gelişen teknolojiler, ürün inovasyonu ve küresel pazarın talepleri doğrultusunda, Türk plastik sektörü yurtdışı fuarlarını bir pazarlama, iş geliştirme ve uluslararası network oluşturma platformu olarak görmektedir.

Fuarlar, yalnızca ürün satışı değil; aynı zamanda yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurma, teknoloji transferi anlaşmaları yapma ve yeni üretim tesisleri kurma gibi uzun vadeli işbirliklerine de zemin hazırlamaktadır.

Bir başka ifade ile Sektörün küresel rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda yurtdışı fuarlar büyük önem taşımaktadır.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler ile son dönemde gerçekleştirdikleri yurtdışı fuar ziyaretlerindeki gözlemleri üzerine görüştük.

Sektörün dünyadaki en önemli fuarlarından olan Chinaplas’ı geniş bir heyetle ziyaret ettiklerini belirten Benliler, “2025 yılında Shenzen’de gerçekleştirilen fuarın yıllardır süren büyüme ivmesini devam ettirdiğini ve geldiğimiz noktada toplam stant alanı, katılımcı ve ziyaretçi sayıları gibi tüm metriklerde sektörün en büyük fuarı haline geldiğini gözlemledik.

Tabii ziyaretimizde fuar kadar Çin’in gelişim hızı ve mevcut durumunu da yakından inceleme fırsatı bulduk” dedi.

Çin plastik sektöründe yaşanan gelişimin fuara da yansıdığını dile getiren Benliler, “Çin, 2010 yılında dünya plastik üretiminin yaklaşık %22’sini gerçekleştirirken, geçtiğimiz 15 yılda üretimini hızla artırmaya devam etti ve bu oranı %35’e taşıdı.

Üstelik bu büyüme sektörün ham madde üretimi, mamul üretimi ve makine üretimi gibi tüm alt kırılımlarında görülüyor.

Ham madde ve mamulde dünya üretiminin 3’te 1’i Çin’de gerçekleştirilirken, plastik işleme makineleri sektöründe de dünya pazarının %17’sine ulaşmış konumdalar.

Tüm bu gelişmeler fuara yurtdışından olan ilginin de artmasını kaçınılmaz kılıyor.

Bu yıl fuarı 280 binin üzerinde kişi ziyaret ederken bu ziyaretçilerin yaklaşık %25’ini yabancı ziyaretçiler oluşturuyordu.

Ziyaretçi sayısının 15 yılda 4’e katlanması bize dünya ekonomisinde Çin’in artan ağırlığını da açıkça gösteriyor.

Bizler de dünyadaki bu değişime adapte olmak ve kendimizi gelişmelere göre konumlandırmak zorundayız.

Bu genel değişim trendinin yanı sıra ABD ile Çin arasında yaşanan tarife savaşının bir yansıması olarak Çin firmalarının ABD dışı pazarlarda daha agresif bir politika izlemesi ise rekabet gücümüzü zayıflatabilir.

Öte yandan, son dönemde Çin devletinin ihracatçılara sunduğu finansman imkanları ve kur desteği sebebiyle yeni yatırımlarını Çin’e yapma kararı alan sektör mensuplarımız da oldu.

Çin’in de ülkemizde gerçekleştireceği yatırımları göz önünde bulundurarak iki ülke arasındaki iş birliğini artırmanın önemli fırsat penceresi aralayabileceği kanaatindeyim” dedi.

Dünyanın önde gelen mevcut fuarlarının yanı sıra gelişmekte olan ülke ve fuarları da ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerin geleceğe dair sağlıklı saptamalar yapmak adına büyük önem arz ettiğini dile getiren Benliler, “Yakın zamanda ziyaret ettiğimiz Meksika’nın son yıllarda hızla büyüyen, son derece dinamik bir plastik endüstrisi var.

Ülkenin en büyük avantajlarının başında hiç kuşkusuz ki dünyanın en büyük pazarının yanı başında olması geliyor.

Özellikle otomotiv sektöründe düzenli olarak yabancı yatırımcıları çekmeyi başarıyorlar. 2006-2024 yılları arasında sadece bu sektörde 50 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım çeken ve 2024 yılında otomobil üretim adedinde Güney Kore’yi geride bırakarak beşinciliğe yükselen Meksika’da plastik endüstrisi de buna paralel gelişimini sürdürüyor.

İhracatta ana partnerlerimiz yakın coğrafyalar olsa da daha uzak bölgelerdeki hızlı gelişen pazarlarda da yer alarak pazarla birlikte büyümenin çok önemli olduğunu düşünüyorum

Bu sebeple özellikle hali hazırda ihracat tecrübesine sahip firmalarımızın farklı pazarlarla olan temaslarını sıklaştırmak adına bu tarz fuarlara katılımları faydalı olacaktır” dedi.

Sonuç ve değerlendirme

PAGDER Başkanı Kenen Benlier’in değerlendirmesi çok kıymetli..

Fuarların etkinliğinin daha da artırılması için sektör temsilcilerinin fuarlara uzun vadeli stratejik planlar ve pazarlama hazırlıklarıyla katılması büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda yapılan planlı ve proaktif fuar katılımları, Türk plastik sektörünün küresel rekabette daha güçlü bir aktör olmasına hizmet eden vazgeçilmez araçlardan biri olmaya devam edecektir.