Tanımın güncelleştirilmesinin KOBİ’lere sağlayacağı faydalar (II)

Geçen haftaki KOBİ tanımının güncelleştirilmesinin KOBİ’lere sağlayacağı faydalar başlıklı yazıma devam ediyorum…

3. Bürokrasinin azaltılması ve idari süreçlerin kolaylaşması

2023 yılında yapılan düzenlemelerle KOBİ beyannamesi süreçleri standartlaştırılmış ve bürokratik yük azaltılmıştır.

2025 yılında tamamlanması beklenen yeni tanım, bu sadeleştirme çalışmalarını daha da ileriye taşıyabilir.

Örneğin, KOBİ statüsünün belirlenmesinde sadece sermaye oranının dikkate alınması gibi düzenlemeler, işletmelerin sınıflandırma süreçlerini kolaylaştırmıştır.

Yeni tanım, bu tür idari iyileştirmeleri devam ettirerek KOBİ’lerin desteklere erişimini hızlandırabilir.

Faydalar:

- Hızlı Başvuru Süreçleri: KOSGEB’in çevrimiçi platformları üzerinden yapılan başvurular, yeni tanım ile daha fazla işletme için erişilebilir hale gelecektir.

Bu, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin desteklere ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

- Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Sadeleştirilmiş beyanname süreçleri, KOBİ’lerin idari işlemlerde harcadığı zaman ve maliyeti azaltacaktır.

- Şeffaf Kriterler: Yeni tanımın net ve güncel kriterler sunması, işletmelerin KOBİ statüsünü koruma süreçlerini daha öngörülebilir hale getirecektir.

İstihdam ve bölgesel kalkınmaya katkı

KOBİ’ler, Türkiye’de istihdamın %73’ünü sağlamakta ve bölgesel kalkınmada kritik bir rol oynamaktadır.

Yeni tanım, daha fazla işletmenin KOBİ statüsünde kalarak istihdam odaklı desteklerden faydalanmasını sağlayacaktır.

Örneğin, 2025 yılında başlatılan İstihdamı Koruma Programı, emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere istihdamı korumaları için finansal destek sunmaktadır.

Bu tür programlar, yeni tanım ile daha geniş bir işletme kitlesine ulaşacaktır.

Faydalar:

- İstihdam Artışı: Daha fazla KOBİ’nin desteklerden faydalanması, yeni iş fırsatları yaratacak ve işsizlik oranlarını düşürecektir.

Özellikle mikro işletmeler, düşük sermaye ile yüksek istihdam yaratma potansiyeline sahiptir.

- Bölgesel Kalkınma: KOBİ’lerin yerel ekonomileri canlandırması, gelir eşitsizliğinin azaltılmasına ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

IPARD III Programı gibi destekler, kırsal kalkınma projelerine odaklanarak bu etkiyi artıracaktır.

- Girişimcilik Ekosistemi: Yeni tanım, start-up’lar ve yeni kurulan işletmelerin KOBİ kapsamına girmesini kolaylaştırarak girişimcilik ekosistemini güçlendirecektir.

Uluslararası rekabet gücünün artması

KOBİ tanımının güncellenmesi, Türkiye’deki işletmelerin uluslararası standartlara daha uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır.

Avrupa Birliği, OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşların KOBİ tanımları, ülkelere göre farklılık gösterse de, Türkiye’nin tanımını güncellemesi, KOBİ’lerin küresel pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almasına olanak tanıyacaktır.

Faydalar:

- Küresel Pazarlara Erişim: KOSGEB’in Küresel Rekabetçilik Destek Programı, KOBİ’lerin yenilikçi ürünler geliştirerek uluslararası pazarlarda rekabet etmesini desteklemektedir.

Yeni tanım, bu programa daha fazla işletmenin katılmasını sağlayacaktır.

- İhracat Kapasitesinin Artması: yeni tanım ile daha fazla işletmenin ihracat desteklerinden faydalanması, Türkiye’nin cari açığını azaltmada önemli bir rol oynayacaktır.

- Uluslararası Standartlara Uyum: Güncellenen tanım, KOBİ’lerin AB ve OECD projelerine katılımını kolaylaştırarak uluslararası iş birliği fırsatlarını artıracaktır.

Dijital dönüşüm ve yenilikçilik kapasitesinin artması

KOBİ’ler, esnek yapıları sayesinde yeniliklere ve teknolojik değişimlere hızlı uyum sağlayabilir.

Ancak, yüksek maliyetli yatırımlar, özellikle yapay zekâ ve dijital dönüşüm gibi alanlarda KOBİ’ler için zorlayıcı olabilmektedir.

Yeni tanım, daha fazla işletmenin KOSGEB’in dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı desteklerinden faydalanmasını sağlayacaktır.

Faydalar:

- Dijitalleşme Desteği: KOSGEB’in 2025 Stratejik Planı’nda belirtilen “iş süreçlerinin dijitalleşmesi” hedefi, KOBİ’lerin e-ticaret, otomasyon ve yapay zekâ gibi alanlarda yatırımlar yapmasını teşvik edecektir.

Yeni tanım, bu desteklere erişimi genişletecektir

- Verimlilik ve Maliyet Avantajı: Teknolojik yatırımlar, KOBİ’lerin üretim süreçlerini optimize ederek maliyetleri düşürecek ve verimliliği artıracaktır.

- Rekabet Avantajı: İnovasyon odaklı destekler, KOBİ’lerin yerel ve uluslararası piyasalarda rekabet avantajı elde etmesine olanak tanıyacaktır.

Türkiye’de KOBİ tanımının güncellenmesi, ekonomik dinamiklere uyum sağlamak, işletmelerin büyümesini desteklemek ve küresel rekabet gücünü artırmak için kritik bir adımdır.

Enflasyon, iş hacimlerinin genişlemesi, teknolojik gelişmeler ve bölgesel kalkınma ihtiyaçları, bu güncellemelerin temel gerekçeleridir.

2025 Eylem Planı’nda belirtilen yeni düzenlemeler, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır.

Öneriler

Düzenli Güncelleme Mekanizması: KOBİ tanımının ekonomik göstergelere (enflasyon, döviz kuru, GSYİH büyümesi) bağlı olarak her iki yılda bir otomatik olarak gözden geçirilmesi.

- Sektörel Farklılaşma: Farklı sektörlerdeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre esnek kriterler geliştirilmesi.

- Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm Desteği: KOBİ’lerin teknolojik dönüşüm ve çevre dostu uygulamalara geçişini teşvik edecek özel destek programlarının oluşturulması.

- Bürokrasinin Azaltılması: KOBİ beyannamesi ve destek başvuru süreçlerinin dijitalleştirilerek daha hızlı ve erişilebilir hale getirilmesi.

KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinin can damarıdır ve tanımının güncellenmesi, bu işletmelerin potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmesi için vazgeçilmezdir.

Bu doğrultuda, hem devlet hem de özel sektör, KOBİ’lerin büyümesini desteklemek için iş birliği içinde hareket etmelidir.

2025 yılında tamamlanması beklenen bu yeniden yapılandırma /tanım, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki rolünü daha da güçlendirerek, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna önemli katkılar sağlayacağı inancı ile kişisel görüş ve önerilerimi yapılmakta olan çalışmalara katkıda bulunacağı düşüncesi ile ilgilenenlerin bilgisine sunuyorum.