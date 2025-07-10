Plastik sektörü, İSO İkinci 500’de güç kaybetti

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2024 yılı listesine ilişkin yaptığı değerlendirmeye göre ikinci 500 büyük arasında plastik sektörü güç kaybetti.

NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısı 26’dan 24’e geriledi.

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Benliler’den, Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesini plastik sektörü açısından değerlendirmesini rica ettim.

Kenan başkan “ NACE koduna göre plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 listesinde yer alan plastik sanayisi kuruluşlarının tüm verilerinde artış görünüyor olsa da 2023 yılı ortalama döviz kuru ile 2024 yılı ortalama döviz kuru arasında %38, üretici fiyat endeksinde ise %41 artış olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda firmaların performansında gözlenen bu artışın gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz” dedi.

İhracattan aldığı pay geriledi

Sözlerine devam eden Benliler, “Verilerini şeffaf olarak paylaşan sektör mensuplarımız üzerinden yaptığımız analizlerde ihracatın 2023 yılına kıyasla %0,8 oranında daraldığını görüyoruz.

Aynı süreçte plastik sektörünün toplam ihracatının %3,4 oranında arttığını göz önünde bulundurduğumuzda İSO İkinci 500 listesinde yer alan plastik sanayisi kuruluşlarının ihracattan aldığı payın gerilediğini söyleyebiliriz.

Bu ikili durumun başlıca sebeplerinden birisi de 2024 yılında yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle geleneksel ihracat pazarlarımızın başında gelen Avrupa’da talebin daralması ve buna bağlı olarak bölgeye ihracatımızın yavaşlamasıdır.

Bu süreçte pazara daha dinamik ve daha agresif giriş yapma imkânı bulan KOBİ’ler ihracatlarını arttırırken büyük ölçekli firmalar aynı fırsatları yakalayamamışlardır.

Yine, hem 2023 hem 2024 yılında listede yer alan ve verilerini paylaşan sektör mensuplarımızın üretimden satışlarının %40 oranında artış gösterdiğini görüyoruz.

Her ne kadar bu artış önemli bir oranda olsa da aynı dönemde üretici fiyat endeksinin %41, sektörümüze ilişkin üretici fiyat endeksinin ise %45 oranında artmış olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda sektör temsilcilerimizin reel olarak gerilediğini gözlemliyoruz” dedi.

Kârlılıkta çok sert düşüş!

İkinci 500 listesinde yer alan işletmelerin operasyonel kârlılığı gösteren faiz, amortisman ve vergi öncesi kârının (FAVÖK) TL bazında %16 arttığını, üretici fiyat enflasyonu hesaplamaya dahil edildiğinde ise yaklaşık %18 gibi yüksek bir oranda düşerek FAVÖK kârlılığının son 5 yılın en düşük seviyesine inmesine neden olduğunun altını çizen Benliler, “Kârlılığı daha derinden etkileyen bir başka husus ise finansman giderlerinde yaşanan artış olarak öne çıkıyor.

2023 yılına kıyasla listede yer alan işletmelerin vergi öncesi kârında %68 gibi sert bir düşüş yaşandı. Buna bağlı olarak satış kârlılığı ise %8’den %2’ye geriledi. İSO İkinci 500 listesinde 2008 yılından bu yana gördüğümüz en düşük kâr oranı olan %2 ile işletmelerin sağlıklı bir şekilde yola devam edemeyeceklerini göz ardı etmemek gerekiyor.

Bu sebeple son yıllarda imalat sanayinin en derin sorunu haline gelen finansman maliyetlerinin düşürülmesi adına adımlar atılması şart” dedi.

1969 yılında kurulan sektörün en köklü STK’sı olarak İSO İkinci 500 listesinde 9 üyelerinin bulunduğunu belirten Kenan Benliler, “Listede yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, gelecek dönemde plastik sektörünün daha iyi noktalara gelmesi adına bu işletmelerimizin katkılarını çok önemsiyoruz” dedi.

PAGDER Başkanı Kenan Benlier Plastik sektörünü bu anlatımıyla değerlendiriyor.

Sayın başkana değerlendirmesi için teşekkür ediyorum.

Bende İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının sürekli olmasını diliyorum.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 listesinde yer alan PAGDER üyeleri

Sıralama Kuruluşlar 12 RBS Ravago İnşaat Yalıtım Ürünleri A.Ş. 84 Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş. 87 Sunar Un ve Yem San. ve Tic. A.Ş. 326 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. 330 Pimtaş Plastik İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 348 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. 401 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. 402 Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. 433 Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp San. Tic. A.Ş.

Kaynak: İSO