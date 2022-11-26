Oyun pazarı, rutin büyüme rakamlarına geri dönüyor

Duygu GÖKSU - İZMİR



Oyun sektörüne yapılan yatırımlar yılın ilk yarısında sayı olarak azalmış gibi görünse de, yatırım miktarı, 2021’in 266 milyon dolarlık toplamını aşarak 6 ay içerisinde 333 milyon dolara ulaştı.

Türk oyun sektörünün yılı ikiye katlayarak kapatacağının öngörüldüğünü belirten Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, Hypercasual mobil oyunlara yani oynaması kolay ve ücretsiz oyunlara olan ilginin, yerini midcore casual dediğimiz daha derinlikli oyunlara bırakacağını söyledi. Türk oyun girişimlerinin, yılın ilk yarısında aldığı yatırım miktarıyla Avrupa birincisi olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Pandeminin ilk aylarında oyun sektörü, rekor kâr ve satışlara yol açan bir büyüme dönemi yaşadığı. 2019’da 152 milyar dolar olan oyun sektörü, 2020’de 177 milyar dolara sıçrayarak pandeminin pozitif etkisini yaşadı. 2021’de ise 176 milyar dolarlık bir total gelir söz konusuydu. Şimdi sektör, rutin büyüme ivmesinde öngördüğümüz rakamlara geri dönüyor. 2022’de global cironun 184 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Türkiye oyun piyasasında da 2021’deki gibi sene sonunda bir hızlanma yaşanıyor. İlk yarıyılda Türkiye’deki blockchain ve metaverse girişimlerine 20 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Bu yatırımlar da artacak. Tabii ki sene sonu çıkaracağımız veri ve rakamlarda bazı farklılıklar olacak. Ana sebeplerinin biri, geçen sene ortalama 9 TL olan dolar kurunun bu sene daha da yükselmesi” diye konuştu.

Oyun sektörünün çehresinin değiştiğini dile getiren Aydemir, pandemi sonrası yaşanan ‘şok yükleme’ devrinin biterek sektörün yeniden eski düzenine geri döndüğünü aktardı. Aydemir, Hypercasual mobil oyunlara olan ilginin doğal olarak azalmaya başladığını ve midcore casual dediğimiz daha derinlikli oyunlara ilginin arttığını söyledi.

Yüksek fiyatlar mobil oyuna yöneltti

Türkiye’de oyun oynama alışkanlıkları değişse de oyuncu kitlesinin azalmadığını belirten Aydemir, “Oyuncu kitlesi fazla. En büyük sorunumuz enfl asyon ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı. Dolar yükseldikçe, oyun fiyatları artıyor. AAA kalite PC oyunları, konsol oyunları, hatta konsollar ve PC’lerin yüksek fiyatları nedeniyle oyuncuların çoğu mobil oyunu tercih ediyor” dedi. Mobil oyun sektörünün farklı bir ivmeyle büyüdüğünü ve bu ivmenin giderek arttığını belirten Aydemir, metaverse kavramının da ortaya çıkmasıyla beraber tüm gözlerin oyun sektörüne çevrildiğini belirtti. Aydemir, yayımladığı yıllık Türkiye Oyun Sektörü Raporları’yla sektörü bilgilendiren Gaming in Turkey’in, 2023’te ise yayıncı kimliğiyle Türkiye pazarında oyunlar yayımlamaya başlayacağını da aktardı.

Daha fazla ürün daha fazla rekabet

Oyun firmalarındaki artışın daha fazla ürün, daha fazla rekabet demek olduğunu söyleyen Aydemir, “Daha fazla rekabet de daha kaliteli oyunların piyasaya sürülmesi anlamına geliyor. Bu büyüme çemberi aynı zamanda yatırımcıları ve markaları da kapsadığı için bu da sektörün farklı kollardan büyümesine oldukça fazla destek veriyor. Yatırımcılar özellikle gelecek vadeden yeni oyun firmalarına yatırım yapıyor, yeni çıkan ve çıkacak olan oyunların birçoğu da ‘metaverse’ kavramından sonra özellikle markalara yönelik oyun içi reklam olanaklarını artırıyorlar. Bu da markaların iştahını artırıyor” açıklamalarında bulundu.