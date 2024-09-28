Ozan Bingöl hesapladı: OVP’de vergiler gelirden fazla arttı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün Orta Vadeli Program (OVP) verilerinden yaptığı hesaplamada, dolar kurundaki öngörülerle 2027 yılında vatandaşın ödeyeceği vergilerin gelirinden daha çok artacağını hesapladı.

Bingöl’ün hesaplamasına göre, ilgili yılların ortalama kuruyla 2023 yılında Türkiye’de vatandaşlar kişi başına 2.222 dolar vergi ödedi. Son açıklanan 2025-2027 OVP'ye göre ise 2027 yılında dolar kuru tahmini üzerinden vatandaşın kişi başına 3.731 dolar vergi ödeyeceği hesaplandı.

2023’ten 2027’ye vergi ödemelerinde kişi başına düşen artış oranı dolar bazında yüzde 68 oldu.

Kişi başına düşen gelir hesaplamasında aynı dönemde artış, yüzde 54 oldu.

Bingöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlgili yılların ortalama kuruyla 2023 yılında kişi başına 2.222 dolar vergi öderken OVP'ye göre 2027 yılında 3.731 dolar vergi ödeyeceğiz. Artış oranı dolar bazında bile %68. Oysa aynı dönemde kişi başına milli gelir artışı %54! Siz bu vatandaştan daha ne yapsın istiyorsunuz?”