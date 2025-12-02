Özer Matlı BTSO başkanlığına adaylığını açıkladı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

2013’ten bu yana BTB’nin başkanlığını yürüten Matlı, adaylığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi EKONOMİ’ye yaptı.

Bursa’nın yalnızca ekonomik değil, sosyal, tarihi ve kültürel birikimiyle de güçlü bir kent olduğuna dikkat çeken Matlı, kentin geleceğinin ortak akılla şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda adaylığının netleştiğini belirten Matlı, “Bursa’ya hizmet etmek benim için bir şeref” diyerek yola çıktığını söyledi. Matlı, seçim sürecinde Bursa’nın sektör çeşitliliğini masaya yatıracaklarını, her sektörü “tek tek mercek altına alacaklarını” ifade etti.

“Her sektörün kendine has sıkıntıları var” diyen Matlı, değişen dünyada tüketim alışkanlıklarının yeniden şekillendiğine, hizmet sektörünün değerinin giderek arttığına işaret etti. “Otomotiv, makine, tarım ve hizmet sektörünün tamamının değişen dünyaya hazır hale getirilmesi gerekiyor” diye konuşan Matlı, ilk adımda sektör temsilcileriyle masaya oturarak sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı bir yol haritası hazırlayacaklarını aktardı. Bursa’nın katma değerli tekstilden otomotive, makineden tarıma ve turizme uzanan güçlü potansiyeline dikkat çeken Matlı, “Bursa çok farklı bir noktaya gelebilir, gelmelidir de. Bunu teknik çalışma ve planlamayla başarabiliriz” dedi. Kentin farklı kültürlerle zenginleşen yapısının doğru planlanması gerektiğini belirterek, yönetimde şeffaflık vurgusu yaptı.

Bazı sektörler göz ardı ediliyor

Bazı sektörlerin mevcut gidişatta göz ardı edildiğini savunan Matlı, sanayi karşıtı olmadığına özellikle dikkat çekti.

Özer Matlı, “Sanayi yapılanmasının şeffaflıkla yürütülmesi gerek. Bugünün dünyasında para kazanmak için sadece fabrika yapmak yeterli değil; yeni nesli geleceğin sektörlerine hazırlamak zorundayız” diye konuştu. Bursa sanayisinin kapasitesinin mevcut durumda yeterli olduğunu söyleyen Matlı, “Artık mevcutların korunması, verimli hale getirilmesi ve dönüşümü önemli. Aksi halde elimizdeki sanayiyi de kaybedebiliriz. Ciddi anlamda kârsızlık ve tıkanmalar başladı” uyarısında bulundu. Özer Matlı’nın adaylığıyla birlikte BTSO seçim sürecinin daha da hızlanması bekleniyor.