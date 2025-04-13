Özgür Erdursun'dan emekli aylıkları için korkutan uyarı: İntibak düzenlemesi şart

OECD’nin 2023 yılında yayımladığı rapora göre, Türkiye 38 ülke arasında gelir dağılımında en fazla eşitsizlik yaşanan beşinci ülke olarak öne çıkıyor. Raporda ayrıca, Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle yapılan emekli maaşı artışlarının kısa sürede etkisini yitirdiği vurgulanıyor. Bu da emeklilerin alım gücünde hızlı bir gerilemeye yol açıyor.

"Acil önlemler alınması gerekiyor"

Özgür Erdursun, “Emekli aylıkları güncel değerini kaybetti. Bunu herkes biliyor ve yaşıyor. Emekli aylıklarında bir intibak düzenlemesi yapılmaz ise emekli aylıklarının alım gücü değeri bugünkü alım gücü değerinin dahi altına düşecektir.” şeklinde uyarıda bulundu. Erdursun’a göre, mevcut ekonomik koşullar altında emeklilerin yaşam standartlarının korunması için acil önlemler alınması gerekiyor.

Erdursun şu ifadeleri kullandı:

Sadece TÜİK’in açıklayacağı altı aylık enflasyon farkını emekli aylıklarına yansıtmak işe yaramıyor, yaramayacak!

Emekli aylıkları neden düşük çünkü hükümet emeklileri yük görüyor. Sanki emeklilerden yıllarca prim almadan onlara aylık bedavaya para veriyorlarmış gibi görüyorlar.