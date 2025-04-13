  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli Rasathanesi duyurdu! Şırnak'ta korkutan deprem
Takip Et

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Şırnak'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Şırnak'ta korkutan deprem
Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat Kandilli Rasathanesi 07:39 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

5 yılda market alışverişine bir sıfır eklendi! TÜİK'in enflasyonunu aştı5 yılda market alışverişine bir sıfır eklendi! TÜİK'in enflasyonunu aştıEkonomi

 

İstinaftan emsal karar: Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilir mi?İstinaftan emsal karar: Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilir mi?Ekonomi

 

Gündem
CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine bugün Samsun’dan başlıyor
CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine bugün Samsun’dan başlıyor
Narin Güran cinayeti: Üçü çocuk 15 sanığın yargılanmasına başlanacak
Narin Güran cinayeti: Üçü çocuk 15 sanığın yargılanmasına başlanacak
CHP'li Günaydın: İBB soruşturmasında bazı tutuklular Tekirdağ ve Kocaeli'ne sevk ediliyor
CHP'li Günaydın: İBB soruşturmasında bazı tutuklular Tekirdağ ve Kocaeli'ne sevk ediliyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Pervin Buldan tarih verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Pervin Buldan tarih verdi!
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?