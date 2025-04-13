Kandilli Rasathanesi duyurdu! Şırnak'ta korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat Kandilli Rasathanesi 07:39 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliğini 5 kilometre olarak duyurdu. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 13, 2025
SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) https://t.co/scgFEcgfHd
13.04.2025, 07:39:07 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli