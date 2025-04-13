5 yılda market alışverişine bir sıfır eklendi! TÜİK'in enflasyonunu aştı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Enflasyondaki yükseliş hız keserken, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonda geriye dönüp fiyatlar karşılaştırıldığında rakamların yabancılaşması dikkat çekiyor.

Çok geçmiş değil pandemi başlamadan hemen önce, 2020 yılının ilk günlerinde yapılan bir market alışverişi fişine denk gelince aradaki fark algı zorluyor.

2020 yılında toplu bir alışveriş gibi görünen market alışverişinde alınanlar 307,85 TL tutuyor. İşte o alışveriş fişi:

Aynı alışverişi yapmadan önce, veriler ne diyor?

Gıda enflasyonundaki artış

2020 Ocak’tan 2025 Mart’a geçen sürede TÜİK’e göre enflasyon yüzde 562 oranında, bunun alt kalemi olan gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 719 oranında arttı.

Asgari ücrette bu dönemdeki artış yüzde 851 oranında oldu.

Türkiye’nin en yaygın marketlerinden yapıldığı anlaşılan 6 Ocak 2020’deki alışverişin dolar bazında tutarı 51,55 olurken, o dönemde 2.324,71 TL olan asgari ücretle bu alışveriş yaklaşık 8 (7,55) kez yapılabiliyor.

2025’te aynı alışveriş ne kadar tutuyor?

Günümüzde aynı alışveriş, yine yaygın marketlerdeki muadil (hemen hemen aynı) ürünlerle yapıldığında 3.125,78 TL tutuyor.

Dolar bazında ise, 2020 Ocak’ta 51,55 doların günümüzde dolar enflasyonuna göre 64 dolar ettiği görülürken, aynı alışveriş 2025 Nisan’da 82,2 dolar tutuyor.

2025 yılında 22 bin 104 TL’ye çıkan asgari ücretle ise aynı alışveriş 7 (7,07) kez yapılabiliyor.

İşte aynı ürünlerle o alışverişin 2025 yılındaki dökümü ve 2020 ile karşılaştırılması: