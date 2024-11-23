10 yıl sonra pasaport yenileyenler şokta! Pasaport bedeli gelirden çok arttı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Her yıl, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinde, ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklamasında 12 aylık ortalamalarda, bir sonraki yıla yönelik Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oluyor. YDO, kamu hesaplarındaki harç, vergi, ceza gibi birçok ücretin hesaplanmasında kullanılıyor.

Gelecek yılda trafik cezalarından kimlik harçlarına, MTV’den IMEI ücretine birçok vergi ve harcın fiyatı değişecek. YDO’nun kesinleşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de ilan edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı’nın belli kalemlerde oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

2025 yılı için YDO yüzde 43,93 oldu. Pasaport harçları da YDO oranında güncelleniyor. 2014 yılında pasaport alan biri 2024 yılı bitmeden pasaportunu değiştirirse nasıl bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalacak?

Pasaport ücretleri 2014 yılında ne kadardı?

2014 yılında pasaport almak isteyen biri defter bedeli olarak 75 TL öderken, 6 ay süreli pasaport için harç bedeli 96,10 TL, 1 yıllık için 140,50 TL, 2 yıllık için 229,30 TL, 3 yıllık pasaport için 325,50 TL ve 3 yıl üzeri vatandaşın ağırlıklı 10 yıllık pasaport olarak tabir ettiği ücret de 458,70 TL oluyordu.

2024 yılında ise bu ücretler defter için 790 TL olurken, harç bedelinde de 6 ay için 1.639,30 TL, 1 yıl için 2.396,60 TL, 2 yıl için 3.912,60 TL, 3 yıl için 5.558,30 TL ve 3 yıl üstü için de 7.833 TL oldu.

10 yılda artış

2014 yılında pasaport alan biri 10 yıllık pasaport için alırken ödediği bedel defter ve harç ücreti olarak 533,70 TL olurken, 2024 yılı sonunda yenilemek için 8 bin 623 TL oldu. Artış oranı yüzde 1.516 oranında artışla 10 yılın sonunda pasaport yenilendi. Bu dönemde defter bedeli yüzde 953, harç bedelleri ise yüzde 1.608 oranında artış gösterdi.

Gelire oranla pasaport bedellerinde artış

Ortalama hane halkı geliri TÜİK verilerine göre 2014-2023 arasında yüzde 466 oranında artarken, aynı dönemde 10 yıl süreli pasaport almak için defter ve harç bedeli toplamı yüzde 920 oranında artış gösteriyor.

Diğer yandan asgari ücretli biri, 2014 yılında 1,59 adet 10 yıllık pasaport alabilirken, 2022 yılında 2,50 pasaport alabiliyor. Ancak 2024’te yeniden 1,97’ye geriliyor.

Dolar bazında ise pasaport (yılın ilk günü dolar/TL açılışı baz alındı) ücretleri yıllar içinde yükseliyor. 2014 yılında 10 yıllık pasaport için ödenen defter ve harç bedeli 248 dolar olurken, 2024 yılında 292 dolar ödeniyor.