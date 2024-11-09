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Yeni yılda ehliyet ve pasaport yenilemek zamlanacak: Zam öncesi akın ettiler, kuyruk oldu

2025 yılında ehliyet ve pasaport yenileme, araç muayene ücretleri ile sürücü kurslarına zam gelecek. Zamlı tarife öncesi bu işlemleri yaptırmak isteyenler nüfus müdürlükleri, muayene istasyonları ve sürücü kurslarına akın edince kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi
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Yeni yılda ehliyet ve pasaport yenilemek zamlanacak: Zam öncesi akın ettiler, kuyruk oldu
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Önümüzdeki yıl itibarıyla ehliyet ve pasaport harçları ile araç muayene ücretlerine yüzde 44 oranında zam gelecek. Sadece devlet tarafından belirlenen harçlar değil, sürücü kursu ücretlerinde de artış bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu nedenle ehliyet almak veya ehliyetini yenilemek isteyenler ile pasaport başvurusunda bulunacak olanlar, zamlı tarife öncesi işlemlerini tamamlamak için başvuru yapıyor.

Sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk

Aynı şekilde araç muayenesi eksik olanlar da erkenden randevu almaya başladı. Bu durum, sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Son bir ayda başvurular iki kat arttı

Ehliyet kurslarına olan yoğun talep, sürücü kursları için de hareketli bir döneme neden oldu. Ankara’da hizmet veren sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, son bir ayda başvuruların neredeyse iki kat arttığını söyledi.

Ehliyet alımının belli bir sürede gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz, “En geç aralığın ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerek” açıklamasında bulundu.

Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık

Eski tip ehliyetlerin 2025 yılı itibarıyla geçerliliğini kaybedecek olmasıyla milyonlarca sürücü ehliyet yenileyecek. 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapanlar 15 TL yenileme ücreti ödeyecek. Ancak bu tarihe kadar başvurmayan sürücüler için yenileme ücreti 5 bin liranın üzerinde çıkacak.

Pasaport başvurularında yoğunluk

Ehliyet harçlarının yanı sıra 2025’te pasaport harçlarına da zam geleceği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pasaport başvurularında son dönemde yüzde 40’lık bir artış gözlemlendiğini işaret etti. Uzmanlar, zamdan etkilenmek istemeyenlerin yıl bitmeden başvurularını yapmalarını tavsiye etti.

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