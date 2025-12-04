Papaya üretiminde Alanya’dan ihracat hamlesi

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, AA muhabirine, papayanın bölgede yetiştirdikleri önemli tropikal meyvelerden biri olduğunu söyledi.

Muz, avokado ve mangodan sonra papayanın ekim alanın hızla yaygınlaştığını belirten Hüddoğlu, "Papaya ekimi alanın artışı diğer tropikal meyvelerin hepsinden daha fazla. Sağlıklı ve şekeri az bir meyve olduğu için yoğun talep görüyor. Ülkemizde de hızlı bir şekilde tüketim alışkanlığı oluştuğu için talepleri de artmaya başladı. Biz de papaya üretimine hızlı bir şekilde devam ediyoruz." dedi.

İlk ihracat Kuveyt'e yapıldı

Hüddoğlu, birkaç yıl öncesine kadar papayanın ithal edilen bir meyve olduğunu kaydetti.

Ancak bugün papayada ihracat aşamasına geldiklerini anlatan Hüddoğlu, "Kuveyt'ten başladık. Rusya'ya küçük partiler halinde göndermeye başladık. Romanya'dan talepler var. Bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hüddoğlu, hasat döneminde yurt dışına ilk etapta haftada 3 ton papaya gönderdiklerini belirtti.

Papayada yoğun bir ekim süreci olduğunun altını çizen Hüddoğlu, gelecek dönemde başka ülkelere de ürün göndereceklerini vurguladı.

Hüddoğlu, papayanın daha çok örtü altında üretildiği ve son yıllarda üreticilerin muza alternatif olarak papaya yöneldiğini aktaran Hüddoğlu, şöyle konuştu:

"Verimi çok iyi, işçilik ve işletme maliyetleri daha az. Dikim sonrası sadece budaması, ardından da hasat süresi var. Papaya diktiğiniz zaman, mango ve avokadoda olduğu gibi 3 ila 5 yıl beklemiyoruz. Diktiğimiz zaman 1 yılda hasat etmeye başlıyoruz. Hasat zamanı da eylülden başlıyor, nisana kadar devam ediyor. Yılın 12 ayında da hasat edebiliyoruz. Verimi de yüksek olduğu için üreticilerimiz için önemli alternatif bir meyve."

Hüddoğlu, iyi bakılmış bir ağaçtan yıllık 60 kilogram ürün hasat edilebildiğini ifade etti.

"Tüketim başlayınca üretim arttı, üretim artınca da ihracat başladı"

Kovid-19 salgını döneminde sağlıklı beslenme bilincinin gelişmesinin papayanın bilinirliğini de artırdığına belirten Hüddoğlu, "Uzmanların ve doktorların önerisiyle papaya hızlı bir şekilde tüketilmeye başlandı. Tüketim başlayınca üretim arttı, üretim artınca da ihracat başladı. Oysa bundan birkaç yıl öncesine kadar insanlar 'bu nedir?' diye soruyordu. Ama artık 'papaya sağlıklı ve bunu tüketmeliyim' algısı insanlarda oturmaya başladı. Toplumun papayayı benimsediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli talep arttı"

Hüddoğlu, Alanya'da papaya üretiminin bir-iki ağaçla 30 yıl önce başladığını söyledi.

İlçede "Toprak Dede" lakabı ile tanınan merhum Mehmet Ziya Görgün'ün tropikal meyvenin gelişimi için çok mücadele ettiğini kaydeden Hüddoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 yıl önce ziyarete gittiğimizde, bize birer fidan verdi, 'ekin' dedi. O dönemde üretim 1-2 ağaç ile başladı. Son 5-6 yıldır da artık ticari boyuta geldi. Seralar hızla kurulmaya başlandı çünkü iç piyasada papaya talebi hızlı arttı. Papayanın aroması ve lezzeti, ithale göre çok daha yoğun ve aromatik olduğu için yerli talep arttı. Bu nedenle sera kurulumları da artmaya devam ediyor."

Hüddoğlu, Alanya'da yaklaşık 20 üreticiden söz edilebildiğini ancak her çiftçinin serasında 1-2 papaya ağacı yetiştirdiğini dile getirerek, "Geçenlerde ilk kez ihracata gönderdiğimiz ürünlerin hepsini Alanya'dan hasat ettik. Gazipaşa ve Manavgat da bu işin içinde. Hızlı bir üretim var, iç piyasa talebi de çok fazla. İç talebi karşıladıktan sonra ihracata gönderiyoruz ama sadece ihracat için de bölgemizde yoğun üretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.