  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Park Elektrik'ten soruşturma açıklaması: Ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor
Takip Et

Park Elektrik'ten soruşturma açıklaması: Ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor

Can Holding soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında dün akşam gözaltı kararı verilen 12 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ciner Grup'a bağlı Park Elektrik ve Madencilik'ten açıklama geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Park Elektrik'ten soruşturma açıklaması: Ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ciner Grup'a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında dün akşam gözaltı kararı verilen 12 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor"

Yaşanan gelişmelerin ardından Ciner Grup'a bağlı Park Elektrik ve Madencilik'ten açıklama geldi.

KAP'a yapılan açıklamada "Söz konusu soruşturma sürecinin Şirketimizin ticari faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamakta olup, ticari faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Can Holding soruşturması: Ciner Grup’a bağlı şirketlerdeki 12 yöneticiye gözaltıCan Holding soruşturması: Ciner Grup’a bağlı şirketlerdeki 12 yöneticiye gözaltıGündem

 

Ekonomi
Ekonomiye güven 6 ayın en yükseğinde
Ekonomiye güven 6 ayın en yükseğinde
Zirai don vurunca tarif değişti! Meyve suyu fiyatlarına yüzde 35 zam geldi
Zirai don vurunca tarif değişti! Meyve suyu fiyatlarına yüzde 35 zam geldi
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Çiftçi, şeker pancarı alım fiyatının açıklanmasını bekliyor
CHP Niğde Milletvekili Gürer: Çiftçi, şeker pancarı alım fiyatının açıklanmasını bekliyor
Rekabet Kurulu tavuk eti sektörüne ceza uygulamıştı! Banvit KAP’a açıklama yaptı
Rekabet Kurulu tavuk eti sektörüne ceza uygulamıştı! Banvit KAP’a açıklama yaptı
Bakanlık duyurdu: Özel kreş ve gündüz bakımevlerine devlet desteği verilecek
Bakanlık duyurdu: Özel kreş ve gündüz bakımevlerine devlet desteği verilecek
Emeklinin maaşı eridi: Sofradan 219 ekmek eksildi
Emeklinin maaşı eridi: Sofradan 219 ekmek eksildi