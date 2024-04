Pasifik, 55 şirketi ile holding oluyor

HANDAN SEMA CEYLAN

Bir süredir holdingleşme yoluna giden büyük gruplara Pasifik de katıldı. Gıda, lojistik, teknoloji ve enerji alanındaki 55 şirketini bir çatı altında toplama kararı alan Pasifik Grubu, holdingleşti. İlk etapta özsermayesi 18 milyar lira olan Pasifik Holding, daha etkin bir finans yönetimi ve güçlü bir marka gücü hedefliyor.

Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, holdingi oluşturan hisseler hakkında bilgi vererek, “Sektörlerimizden hisseler koyduk. Teknolojinin yüzde 51’ini, lojistiğin yüzde 18’ini, gayrimenkulün yüzde 14’ünü, ve enerjinin yüzde 70 A tipi hisseleriyle holdingimizi kurduk. Kaynak paylaşımı, yönetim kolaylığı, finansal güç kabiliyetinin artması, marka ve imaj gücünün birbirini beslemesi sağlanacak. Finans yönetimimiz de daha verimli ve daha sinerjik bir yapıya kavuşacak” dedi.

Dedesi ve babasının birlikte kurduğu Orçay ile 1980’de başlayan serüvenlerinin 2000’li yıllarda gayrimenkule oradan da lojistik, teknoloji ve enerjiye uzandığını anlatan Fatih Erdoğan, “İlk halka arzımızı Orçay ile gerçekleştirdik. Bu büyümemiz ve kurumsallaşmamız için önemli bir adımdı. Halka arzlar bizim için önemli” diye konuştu.

İNŞAAT PROJELERİNİN NET AKTİF DEĞERİ 35 MİLYAR TL

“Holdingimizin amiral gemisi” diye tanımladığı gayrimenkul işleriyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi: “Ankara’da devam eden Merkez Ankara projesinin son etabında ofis konseptini konuta çevirdik. 483 konutluk Pasifik Rezidans projesi böyle gelişti. 161 konuttan oluşan, İstanbul’da Etiler girişinde yer alan Next Level İstanbul projemizin yüzde 25’i satıldı. Orada projemizi geliştirmeyi ve yeni alan eklemeyi de planlıyoruz. Next Level Kemer ve Next Level Country projelerimiz Göktürk’te yer alıyor. Yılın ikinci yarısında başlamayı planladığımız Türkbükü’nde yer alan ve 52 villadan oluşacak Next Level Bodrum ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Devam eden projelerimizin net aktifi 35 milyar TL” dedi.

ORMAN ATIKLARINDAN YAPILAN PELETİ AVRUPA’YA SATACAK

Enerji alanında 100 megavat kurulu güçleri olduğunu, bunun yüzde 60’ının yenilenebilir enerjiden oluştuğunu belirten Erdoğan, “Hedefimiz kurulu gücümüzdeki yenilenebilir enerji oranını yüzde 80’e çıkarmak” şeklinde konuştu. Giresun’da bir pelet fabrikası yatırımı yaptıklarını da ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Bu çok özellikli bir ürün. Konutlarda kullanılabildiği gibi fabrikalarda da kullanılıyor. Orman artıklarından üretilen bir ısı aracı. Kalorisi yüksek ve hiç külü, atığı yok. Böylece peletle üretim yapan çevreci bir üretim yapmış oluyor. Aden Pelet ile orman atıklarımızı ekonomiye kazandırıyoruz. Direkt Avrupa’ya ihraç edeceğiz.”

GİRİŞİMCİLER İÇİN 120 MİLYON TL’LİK GSYO

“Biz büyümüş girişimcileriz. Girişimci ruhumuzu kaybetmedik” diyen Erdoğan, “Bunun için melek yatırımlar yapan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığımızı (GSYO) 120 milyon TL sermayeyle kuruyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan 2 yıl önce vefat eden babalarının adıyla bir vakıf kurduklarını anlatan Erdoğan, “Öğrencilere, sağlık sorunu yaşayan çocuklara, ihtiyaç sahiplerine HAEV Vakfımızla ulaşacağız” diye konuştu.

Avrupa’ya yeşil lojistikle ulaşacak

Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor’da en önemli rolü şirketleri Pasifi k Eurasia’nın oynadığını kaydeden Fatih Erdoğan, “Avrupa’dan Çin’e ve tersi yönünde güzergâh boyunca kapı teslim taşımacılık yapıyoruz. Geçen yıl aldığımız ‘’Demiryolu İşletmeciliği Yetki Belgesi’’ ile kendi lokomotif trenlerimiz ile demiryolu tren işletmeciliği de yapmaya başlayacağız. Avrupa için treni Avrupalı bir demiryolundan temin edeceğiz. Türkiye’de demiryolunun uluslararası taşımada payı yüzde 1. Bunun en az olması gereken değer yüzde 5. Gidecek çok yolumuz var. Avrupa taşımalarında ihracatçımızın artık yeşil lojistiği kullanması lazım. Bizim Yeşil Lojistik Sertifi kamız var. Payımız artacak.”

İnsansız helikopterin 500 kg taşıyanı yolda

Fatih Erdoğan, ilk insansız helikopteri üreten Titra Teknoloji’nin yüzde 51’ini satın aldıklarını anımsatarak, şunları söyledi: “İlk insansız helikopterimizin ismi Alpin. 200 kilo taşıyabiliyor. Bunun 500 kilogram taşıyanını yapacağız. NATO numarası olan bir ürün. Bir diğer aracımız Dumrul. 15 kilo yük taşıyabiliyor. Deli adında bir kamikaze İHA’mız var. 70 derece ile dalabiliyor ve askerin çantası olarak taşınabiliyor. Ağırlığı 12 kilogram. Bu araca benzer bir de gözcümüz var. Hedefi miz deniz ve karada da insansız araç geliştirmek.” Teknoloji şirketlerinin sadece savunma alanında hizmet göstermediğini, siber güvenlik alanında önemli çalışmalarının olduğunu kaydeden Erdoğan, “Pasifi k Teknoloji ayrıca TCDD’nin bilet sistemini geliştiriyor. Artık iyileştirdiğimiz uygulama devreye alınmaya başlandı. Şimdi bunu hem demiryollarına hem havayollarına ihraç edeceğiz” dedi.