Pegasus'tan yeni hat kampanyası: 1 Euro'ya uçak bileti fırsatı
Pegasus uçuş ağına kattığı Bosna Hersek’in Tuzla şehrine uçuşlarını başlatıyor. Bu kapsamda kampanya başlatan Pegasus, biletleri 1 Euro + vergiler olarak satışa sunacak.
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Pegasus yeni hattının açılışı için kampanya düzenledi.
12-15 Temmuz 2024 tarihinde alınan biletlerle Bosna Hersek’in Tuzla şehrine 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.
Yeni hattın açılışı nedeniyle biletler 1 Euro + vergiler olarak satışa sunulacak. Kampanya 1500 koltukla sınırlı olacak.