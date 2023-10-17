Perakendecilerin yüzde 98,8’i satış fiyatlarında artış bekliyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin Perakende Güven Endeksi’ni açıklandı. Buna göre, TEPE değeri, eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre 15,1 puanlık, bir önceki aya göre ise 1,2 puanlık artışla 8,2 puan değerini aldı.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun iyileştiğini belirtenlerin oranı Eylül 2023’te yüzde 43,7’den yüzde 38,9’a gerilerken önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 9,1’den yüzde 10,7’ye yükseldi.

Diğer taraftan, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı yüzde 97,2’den yüzde 98,8’e yükseldi.

Perakende güveni Ortadoğu Anadolu’da geriledi

Bölgeler bazında incelendiğinde ise Eylül ayı perakende güveninde en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde gözlenirken, Ortadoğu Anadolu’da geriledi. Orta Anadolu, Batı Marmara, Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul bölgelerindeki artışlar da ortalamanın gerisinde kaldı.

En fazla artış mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünlerinde

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Eylül 2023’te, geçen yılın aynı dönemine göre “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” ve “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken “motorlu taşıtlar”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörleri ise ortalamanın altında değer aldı.