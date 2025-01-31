Prof. Dr. Hakan Kara, 'Big Mac Endeksi'ni paylaştı: Türkiye, yeme içmede dünyanın en pahalı ülkesi

Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar, dünya çapında takip edilen "Big Mac Endeksi"nde dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. The Economist'in yayımladığı verilere göre, Türkiye’de bir Big Mac’in fiyatı dünya ortalamasını aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara’nın da vurguladığı gibi, bu durum Türkiye’nin artık "ucuz" bir ülke olmaktan çıktığını ve bazı alanlarda dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline geldiğini gösteriyor.

Enflasyonist baskı ve döviz kurundaki yükselişin etkileri dikkat çekiyor

Hakan Kara'nın paylaştığı ve The Economist verilerine dayanan grafik, 2002 yılından itibaren Türkiye’deki Big Mac fiyatlarının değişimini ortaya koyuyor. 2018’e kadar dünya ortalamasıyla benzer bir seyir izleyen fiyatlar, bu tarihten sonra hızla yükselmeye başlamış ve 2023 sonunda dünya ortalamasının oldukça üzerine çıkmıştır.

Özellikle 2024 ve 2025’e girerken yaşanan keskin artış, Türkiye’deki enflasyonist baskının ve döviz kurundaki yükselişin etkilerini net bir şekilde gösteriyor. Grafik aynı zamanda bir ülkenin satın alma gücü paritesini yansıtması açısından da önemli bir gösterge niteliğinde.

Alım gücünde ciddi bir düşüş var

The Economist'in Ocak 2025 itibarıyla yayımladığı Big Mac Endeksi verileri, Türkiye'deki fiyatların diğer ülkelerle kıyaslandığında ne kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ülkenin ekonomik sorunlarının bir yansıması olan bu durum, yalnızca bir hamburgerin fiyatıyla sınırlı değil. Özellikle dolar kurundaki artış ve enflasyonun yüksek seyretmesi, alım gücünde ciddi bir düşüşe yol açıyor.

Kara'nın vurguladığı gibi, Türkiye’deki en ucuz Big Mac fiyatının 205 TL olması, ülkenin ekonomik zorluklarının önemli bir göstergesi. Üstelik bu fiyat, yalnızca en uygun noktalar için geçerli. Büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde fiyatların çok daha yüksek olabileceği unutulmamalı. Ayrıca, bu rakamlara yan ürünler de eklendiğinde, durum çok daha çarpıcı bir hal alıyor.