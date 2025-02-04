Prof. Dr. Hakan Kara: Merkez Bankası buna ne yapsın?

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ocak ayında kamu tarafından belirlenen fiyatlarda yaşanan sert artışlara dikkat çekti.

Kara, birçok kalemdeki fiyat artışının yıllık enflasyon hedefini açık ara aştığını vurgulayarak, “Merkez Bankası buna ne yapabilir?” sorusunu gündeme getirdi.

Öne çıkan zamlar arasında uzman doktor ücretleri aylık yüzde 90, mali hizmetler yüzde 44, demiryolu taşımacılığı yüzde 44 ve hava yolu taşımacılığı yüzde 34 oranında arttı.

Bu fiyatların ya doğrudan ya da dolaylı olarak kamu tarafından belirlendiğini hatırlatan Kara, yüksek enflasyonla mücadelenin sadece faiz politikasıyla sınırlı olamayacağını, kamu maliyesi ve yönetilen fiyatların da kritik bir rol oynadığını belirtti.

Ocak’ta en yüksek AYLIK fiyat artışları:



Uzman doktor ücreti: %90

BYS diğer mali hizmet: %44

Demiryolu ile taşıma: %55

Hava yolu: %34



Hepsi ya doğrudan ya da kısmen kamunun yönlendirdiği fiyatlar

ve hepsi YILLIK enflasyon hedefinin çok üzerinde.



Merkez Bankası buna ne yapsın? — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 3, 2025

Ayrıca Kara, tüketim malı ithalatının son aylarda yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çekerek, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için çok daha kapsamlı bir politika setine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.