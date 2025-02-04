Bakan Şimşek: Piyasadaki şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg Zirvesi'inde açıklamalarda bulunuyor. Bakan Şimşek, birinci önceliğin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu söylerken, "Piyasadaki şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sürdürülebilir yüksek büyüme oranının anahtarı, fiyat istikrarı. Büyüme geçici olarak tarihi standarda göre biraz düşük.

Birinci önceliğimiz enflasyonu aşağı çekmek. Piyasadaki şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek.

Tüketici kredilerinde daha seçici olmalıyız ve öyleyiz.

ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz

Biz zaten yüksek tarife standardındayız, bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz. ABD tarifelerinde hedef alınan ülkelerden olmayı beklemiyoruz.

Avrupa'daki büyümeye bağlıyız ve oradaki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz.