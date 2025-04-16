Prof. Dr. Hakan Kara TCMB'ye iki yol önerdi: Her durumda ekonomi yavaşlar!

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi seçenekleri değerlendirdi.

Kara, TCMB’nin önünde iki yol olduğunu belirtirken, seçeneklerin ikisinin de ekonomide yavaşlama yaratacağını öngördü.

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci seçeneğin seçilmesi halinde Merkez Bankası’nın önünde yıl ortasından itibaren faiz indirimi için alan açılabileceğini de şu şekilde belirtti:

“Yarınki faiz kararı üzerine:

İki seçenek var:

1) Hiçbir şey yapmamak ve ilerde daha sert tedbirler almak zorunda kalmak.

2) Politika faizini fiili faiz olan %46 civarına çekip, üst bandın esnekliğini korumak.

Her durumda ekonomi yavaşlar, ama 2. seçenekte daha az yavaşlar.

Yarın Merkez Bankasının 2. seçeneği uygulaması ve Hazine-TCMB koordinasyonu ile tahvil ve kur piyasasını destekleyecek ilave adımlar atılması halinde, yıl ortalarından itibaren yüklü faiz indirimleri için yeniden alan açılacağını düşünüyorum.”

Yarın Merkez Bankasının 2. seçeneği uygulaması ve Hazine-TCMB koordinasyonu ile tahvil ve kur piyasasını destekleyecek ilave adımlar atılması halinde, yıl ortalarından itibaren yüklü faiz indirimleri için yeniden alan açılacağını düşünüyorum. https://t.co/KQp1leArpK — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 16, 2025

Merkez Bankası faiz kararını 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.