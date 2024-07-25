Quick Finans 700 milyon liralık tahvil ihraç etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz 2025 vadeli ve 372 günlük, yüzde 57 basit faizli tahvil ihracı ile sağlanacak kaynak KOBİ ve esnafın finansman desteğine sunulacak.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, 1 milyar 620 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptıkları başvurunun 4 Temmuz tarihinde Kurul kararı ile onaylandığını belirtti.

Karadağ, "Finansman şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri finansmanı tabana yayarak, geniş kesimlerin finansman kaynağına ulaşmasını sağlamaktır ki bu kamunun da isteğidir. Biz de Quick Finans olarak, güçlü sermaye yapımızın yanında borçlanma ihracı ile yaratacağımız kaynak gücümüzü ve potansiyelimizi daha da yükseltecek." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil finansman şirketi vizyonuyla otomotiv ve mobilite kredilerinin yanı sıra, ticari ve tarımsal tedarik zincirinden makine teçhizat ekipmanlarına, sağlık ve eğitime kadar geniş bir yelpazede yenilikçi finansman ürünleri sunduklarını ifade eden Karadağ, tüm kredi ürünlerini Fatura Koruma Sigortası ve Bina Tamamlama Sigortası gibi sigorta ürünleri ve Poliçe Prim Kredisi ile de desteklediklerini belirtti.

Karadağ, "Türkiye’de ilk defa sigorta acentelerinin kullanımına sunulan Poliçe Prim Kredisi, makroekonomik hedefler arasında yer alan finansal kapsayıcılık ve finansal araç çeşitliliğinin artırılması açısından önemli bir üründür ve ciddi de talep görmektedir. Diğer taraftan, kredi portföyünün tamamına yakın kısmı KOBİ'lere ve esnafımıza kullandırılan kredilerden oluşmaktadır. Bundan sonra da KOBİ'lerimizin ve esnafımızın tedarik, stok ve yatırımlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.