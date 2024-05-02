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Rakı fiyatlarına yüzde 15 zam geldi

Bir rakı grubunun ürünlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam geleceği bildirildi.

Haber Merkezi
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Rakı fiyatlarına yüzde 15 zam geldi
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Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam yansıtıldığı bildirildi.

Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla fiyat artışını duyurdu.

TBYD Başkanı Erol Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Beylerbeyi rakıya zam geldi zamsız günümüz yok artık" diyerek duyurdu.

Zammın ardından Beylerbeyi Göbek 70'lik 995 lira olurken Beylerbeyi Teragold 70'lik 895 TL oldu.

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