Reel sektör ve mahkemeler konkordato mesaisine kaldı

MERVE YİĞİTCAN

Dezenflasyon programının yan etkilerini ağır şekilde hisseden reel sektörde konkordatoların ateşi bir türlü düşmüyor. Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre, kasım ayında mahkelemelerce verilen geçici mühlet kararı sayısı 209 oldu. Geçen ay 155 dosya için kesin mühlet kararı verilirken, konkordatonun reddi kararı sayısı en yüksek aylık seviyeye çıkarak 169 oldu. Kasımda 21 dosya için iflas kararı verilirken, tasdik kararı çıkan dosya sayısı da 25 oldu.

Geçici mühlet kararı yüzde 169 arttı

Geride kalan 11 ayın tamamına bakıldığında da tablo hiç iç açıcı değil. Buna göre, ocak-kasım döneminde mahkemelerin verdiği geçici mühlet kararı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artarak 2 bin 535’e yükseldi. 2024’ün tamamında alınan geçici mühlet kararı sayısının 1723 olduğu düşünüldüğünde, kasım ayında geçen yılın tamamının yüzde 47 üzerine çıkılmış oldu. Yılın 11 ayında verilen kesin mühlet kararı sayısı da yüzde 120 artışla 1506’ya yükseldi. 2024’ün tamamında verilen kesin mühlet kararı sayısı ise 827 idi.

İflaslar tırmanışta

Ocak-kasım döneminde ret kararı verilen dosya sayısı yüzde 101 artarak 612’den 1230’a çıkarken, iflas kararları da yüzde 101 artışla 108’den 217’ye sıçradı. 2024’ün tamamında verilen iflas kararı sayısı 132 idi. Geçici mühletten iflasa kadar tüm aşamalarda alınan kararlarda geçmiş yıla kıyasla yüksek oranlı artışlar gözlemlenirken, tasdik kararlarında ise oldukça yavaş bir performans görülüyor. 11 ayda tasdik kararı verilen dosya sayısı yüzde 2 artışla 106 oldu. Konkordato sürecinin nihai ve en önemli aşaması olan tasdik, konkordato projesinin mahkeme tarafından onaylanarak tüm alacaklılar için bağlayıcı hale gelmesini ifade ediyor. Bu nedenle reel sektörün en çok itiraz ettiği konulardan biri de tasdik sürelerinin çok uzun olması, bu süreçte ise alacaklıların mağduriyetinin artması… Şu anda iflas kararı ortalama süresi 389 gün, ret kararı ortalama süresi ise 430 gün iken, tasdik kararı için ortalama süre 690 gün.

Tekstil-hazır giyimde 222 konkordato

Konkordato kararlarının sektörel dağılımına bakıldığında, tekstil sektöründe başvuruların hız kesmeden devam ettiği görülüyor. Ocak-kasım döneminde tekstil sektöründen yapılan başvurular neticesinde 170 dosya için geçici mühlet kararı verilirken, buna giyim, ayakkabı, halı, çanta, iplik imalatı ve deri işleme de eklendiğinde tekstil ve hazır giyimde toplam konkordato sayısı 222’ye yükseliyor. Bu sektörü 115 geçici mühlet kararı ile inşaat izlerken, üçüncü sırada 78 konkordato ile metal ürün imalatı, dördüncü sırada 53 konkordato kararı ile gıda, beşinci sırada ise 52 konkordato kararı ile sebze meyve toptancıları yer alıyor.