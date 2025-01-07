Rekabet Kurulu, geçen yıl 311 şirket incelemesi yaptı

Rekabet Kurumu 2024 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu yayımlandı. Raporda, 2024 yılında Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanan birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ait veriler çerçevesinde hazırlanan tespitlere yer verildi.

Buna göre, 2024 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 311 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi.

Özelleştirmeler hariç olmak üzere, bu işlemlerden 131’inde hedef şirket Türkiye kökenli oldu. İncelenen bu işlemlerin bildirilen toplam bedeli yaklaşık 191 milyar 917 milyon TL (5,86 milyar dolar) olarak belirlendi.

Aynı dönemde incelenen 6 özelleştirme işleminin toplam bedeli ise yaklaşık 31 milyar 363 milyon TL (957 milyon dolar) oldu.

Böylelikle 2024 yılında Türkiye kökenli şirketler için 137 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli yaklaşık 223 milyar TL (6,81 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Raporda şu bilgiler verildi:

"2024 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 23 adetle “bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler” alanında; en yüksek işlem değeri ise “Mağazalar, tezgâhlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret” alanında gerçekleştirilmiştir.

Aynı dönemde incelenen 6 özelleştirme işlemi “elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı”, “kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor” ile “imalat” sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin iken; en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 16 milyar 522 milyon TL ile “kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor” alanındadır.

2024 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 47 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörülmüştür.

Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada yedi işlemle Hollanda, ikinci sırada altı işlemle Fransa kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 99 milyar 252 TL (3,03 milyar dolar)’dir.

2024 yılında ayrıca, yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 164 birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Bu işlemlerde bildirilen toplam bedel 17 trilyon 186 milyar TL (524,34 milyar dolar)’dir.

Yabancıların Türkiye’de ve yurt dışında gerçekleştirdikleri toplam 211 işlem ekonomik faaliyet alanlarına göre işlem bedeli baz alınarak sıralandığında, 2024 yılında dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar şu şekildedir:

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Diğer gıda maddelerinin imalatı

Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri

Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti

Taşımacılık için destekleyici faaliyetler

2024 yılında Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 12 gün sonra karara bağlamıştır. 2024 yılı içerisinde 2 işlem nihai incelemeye alınmıştır."