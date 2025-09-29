Rekabet Kurulu tavuk eti sektörüne ceza uygulamıştı! Banvit KAP’a açıklama yaptı
Rekabet Kurulu tavuk eti sektörüne rekor ceza uygulamıştı. Banvit KAP'a açıklama yaptı. Şirket Rekabet Kurulu tarafından 947,3 milyon TL idari para cezası verildiğini bildirdi.
Rekabet Kurulu, piliç eti sektörüne yönelik soruşturma başlatmıştı. Kurul, aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulaması yaptığı tespit edilen çok sayıda firmaya toplam 3,7 milyar TL idari para cezası uyguladı.
Banvit, KAP’a yaptığı açıklamada Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğinin bildirildiğini açıkladı.
Şirket'ten KAP açıklamasında, "Rekabet Kurulu'nun Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturması sonucunda, Şirketimiz hakkında Rekabet Kurulu tarafından 947.305.871,90 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir." denildi.
Bildirilen karar, gerekçeli karar niteliğinde olmayıp henüz cezanın gerekçesine ilişkin detaylar Şirkete ulaşmadı. Söz konusu cezanın, gerekçeli kararın Şirkete tebliğinden itibaren yasal süresi içinde %25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak ödenmesi değerlendirilecekr.
Açıklamada, "Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.