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Rekabet Kurumu'ndan tarla tohumu sektörüne inceleme: 7 şirkete soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, tarla bitkileri tohumu sektöründe faaliyet gösteren 7 şirket hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurumu'ndan tarla tohumu sektörüne inceleme: 7 şirkete soruşturma açıldı
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 teşebbüs hakkında, "rekabet açısından önemli olabilecek bilgileri birbirleriyle değiştirmek suretiyle rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri" iddiasına yönelik başlatılan ön araştırma karara bağlandı.

7 şirkete soruşturma açıldı

Bu doğrultuda, fiyat listelerinin, üretim planlarının ve üreticilere yapılacak ödeme bilgilerinin rakipler arasında paylaşıldığı iddialarıyla tarla bitkileri tohumları pazarında faaliyet gösteren Corteva Turkey Tohumculuk, KWS Türk Tarım, Limagrain Tohum, May-Agro Tohumculuk, Monsanto Gıda ve Tarım, Polen Tohumculuk ve Syngenta Tarım hakkında Kurulca soruşturma açıldı.

Duyuruda, 7 Kasım 2024 tarihli kararla açılan hibrit endüstriyel kornişon tohumu ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarındaki soruşturmanın da devam ettiği bilgisi verildi.

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