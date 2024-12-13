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Restoranlar bu kez ‘harcama limiti’ koydu! Çaya bile yüksek hesap ödeyebilirsiniz

Turizm bölgelerinde sık sık görülen ‘harcama limiti’ uygulaması şimdilerde restoranlarda da uygulanmaya başlandı. İstanbul’da bazı işletmeler müşteriye limit koydu. Bir bardak çay bile içilse ortalama 1500 TL’lik hesap sunuluyor. Hukukçulardan ‘şikayet edin’ uyarısı geldi.

Haber Merkezi
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Restoranlar bu kez ‘harcama limiti’ koydu! Çaya bile yüksek hesap ödeyebilirsiniz
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Turizm kentlerinde, yaz döneminde bazı özel sahillerde uygulanan ‘harcama limiti’ uygulamasını İstanbul’da restoranlar da uygulamaya başladı.

Müşteriye limit koydular 

Bazı işletmeler mekana gelen her müşteri için bir limit belirledi. Müşteri sadece bir çay içse bile belirlenen limiti ödemek zorunda bırakılıyor. Bazı restoranlar bu limiti 1500 lira olarak belirledi.   

Kuver ve servis ücreti vardı, şimdi de limit zorunluluğu başladı

Son dönemde restoranlarda hesaba yansıtılan kuver ve servis ücretleri tartışmaları devam ederken işletmeler bu kez de ‘harcama limiti’ koydu. Popüler tatil kentlerinde uygulanan ve sık sık eleştirilen giriş için 'harcama limiti' şartı İstanbul’da da uygulanmaya başlandı.

Cezası var ama kimse dinlemiyor

Belirlenen ücreti isteyen işletmeler için yetkililerden 'ceza' uyarısı gelirken 1500 lira gibi yüksek tutarın uygulamasına devam ediliyor. Bir çay dahi içilse istenilen tutarın ödenmesi zorunluluğu konusunda hukukçular bunun ‘usulsüzlük’ olduğunu vurguladı, vatandaşlar 'ayrımcılık' dedi.

Uzmanlardan ‘Hemen şikayet edin’ uyarısı geldi

Hukukçular, uygulamaya tepki göstererek “Harcama limiti diye bir şey yok bu usulsüzlük” yorumunu yaptı. ATV Haber’e konuşan hukukçular, “Menüde olmayan bir ücretin müşteriden istenmesinin hukuki bir karşılığı yok. Tüketici Ticari Bakanlığı bünyesinde reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Ayrıca bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayette bulunabilirler” çağrısında bulundu.

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