Rusya, organik kimyasalda üçüncü büyük pazar oldu

Osman KILIÇ/İSTANBUL

Türkiye’nin organik kimyasal ihracatında 2020 ve 2021’de ilk 10’da dahi yer bulamayan Rusya, 2022 yılında üçüncü büyük pazar haline geldi. Rusya’ya ihracatın artmasındaki temel neden ise Rusya’nın ihtiyaç duyduğu hammaddeyi ambargo nedeniyle Türkiye’den karşılamaya yönelmesi.

Organik kimyasal üreticileri 2022 yılında en fazla ihracatı yaklaşık 170 milyon dolar ile İtalya’ya gerçekleştirildi. Ancak ihracattaki artış oranı yüzde 7 ile sınırlı kaldı. İkinci sırada yüzde 85’lik artışla ve yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracatla Hollanda yer alırken geçen yıl üçüncü sıraya yerleşen Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 270 artarak 65 milyon dolara ulaştı.

Ukrayna ile arasındaki savaş nedeniyle çokuluslu kimya firmalarının büyük bölümünün Rusya’dan çekildiğini dile getiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Avrupa ve ABD’nin çeşitli yaptırımları sebebiyle Rusya’nın hammadde bulmakta zorluk çektiğini duyuyoruz. Dolayısıyla tedarik bakımından ülkemize yönelik bir fırsat olduğunu görüyoruz” yorumunda bulundu.

İhracatta ilk sırada yer alan İtalya’nın potansiyelini devam ettireceğini düşündüklerini kaydeden Pelister, şunları söyledi: “İtalya’nın önceki yıllardaki sıralamasına baktığımızda istikrarlı bir grafik çizdiğini görüyoruz. Bu açıdan İtalya’nın bu yıl da ilk sırada yer alacağını öngörüyoruz.”

“2023’ü geçen yıldan iyi kapatacağız”

Bu yıl özellikle Avrupa’ya organik kimyasallar ihracatında artış beklediklerini belirten Organik Kimyacılar Derneği (ORKİMDER) Başkanı Korgün Şengün, “Avrupa’daki iş ortaklarımız, bayii ve distribütörlerimiz de piyasayı böyle okuyorlar” dedi. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminin spot işlerle süreceğini belirten Şengün, “Altıncı aydan sonra da yükselen bir trendle geçeriz” ifadesini kullandı. Bu yılı 2022’den iyi kapatmayı hedeflediklerini kaydeden Şengün şu görüşleri dile getirdi: “Altıncı aydan itibaren Avrupa’daki talep artışı ve iç piyasadaki politika etkilerinin ortadan kalkmasıyla iyi bir ikinci yarıyı umut ederek ilk 3 aylık dönemi yönetmeye çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖR IHRACATI BU YIL DA YÜZDE 15 ARTACAK

Sektörün 2022 yılı ihracatı yüzde 15,72 artışla 1 milyar doları aşmıştı. Bu yıl ile ilgili hedeflerini paylaşan İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl da yüzde 15 civarı bir büyüme olmasını öngörüyoruz” dedi. Pelister bu artışı fuarlara milli katılımla, ticaret akım heyetleri, eğitim ve çalıştayla sağlayacaklarını ifade etti.