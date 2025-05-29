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Sabancı Holding, Hollanda'da 1 dolara şirket devretti

Sabancı Holding, Hollanda'daki şirketi Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği siber güvenlik şirketi Radiflow Ltd.'yi 1 dolar karşılığında devretti.

Haber Merkezi
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Sabancı Holding, Hollanda'da 1 dolara şirket devretti
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Sabancı Holding, Hollanda'daki şirketi Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği siber güvenlik şirketi Radiflow Ltd.'yi 1 dolar karşılığında devretti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin stratejik öncelikleri doğrultusunda, ana işlerimizin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yönelik yatırım odağımızın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonel gözden geçirme neticesinde, Şirketimizin Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.'nin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve anılan firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek amacıyla;

Şirketimiz açısından ilişkili taraf teşkil etmeyen söz konusu şirketteki mevcut diğer ortak ile akdedilen pay satış sözleşmesi çerçevesinde, Radiflow Ltd. sermayesinin yüzde 69,84'ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine ve anlaşma kapsamında DxBV tarafından, anılan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve/veya sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili şirkete sağlanmış bulunan yaklaşık 2,9 milyon USD tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tablolarımıza önemli ölçüde etki etmeyeceği değerlendirilmektedir."

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