Sakarya iki ayda 806 milyon dolarlık ihracat yaptı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya olarak 2025 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre %26’lık düşüşle 364.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Altuğ, Şubat ayında Sakarya’nın ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayii, kimyevi maddeler ve mamulleri ile elektrik ve elektronik sektörlerinin başı çektiğini ifade etti.

Dünyanın 114 noktasına ihracat

15 ana sektörde Sakarya’nın ihracatını geçen yıla kıyasla artırma başarısı gösterdiğini de belirten Altuğ şöyle devam etti: “Özellikle mücevher, süs bitkileri ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde de dolar bazında ciddi artışlar yakaladık. En çok düşüş ise fındık ihracatında gerçekleşti.

Sakarya iş dünyamız Şubat ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 114 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İspanya, Fransa, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke oldu. İran, Romanya, Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda’ya yüzde 100’ün üzerinde artış kaydettik ve dolar bazında da kayda değer artış gözlemliyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ocak ayı dış ticaret verilerine de göz attığımızda İlimizin Ocak ayında ihracatının ithalatını karşılama oranı %145 olarak gerçekleşti ve 145 milyon dolarlık da dış ticaret fazlası verdik. Şubat ayında ihracatımızda düşüş yaşandı, ancak yılın genel gidişatını görmek için henüz erken. Büyümenin ve gelişmenin en sağlıklı yolu olan üretim ve ihracat olsa da ne yazık ki maliyet, rekabetçilik ve kur baskısı üçgeninde sıkışan ihracatçımız üretim konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle döviz kurundaki durağanlık, TL’nin aşırı değer kazanması, döviz gelirleriyle çalışan ihracatçımızın rekabet gücünü zayıflatırken, uzun vadeli fiyatlandırma ve maliyet planlamasını zorlaştırıyor. Bu belirsizlik ortamı, ihracatçılarımızın küresel pazarlarda istikrarlı büyüme sağlamasını güçleştiriyor. Bu da ülkemizin büyümesi ve gelişmesi açısında ciddi bir risk demektir. Sakaryamızın Şubat ayı ihracatındaki bu düşüş de üreticimizin üretmekten vazgeçmesi değil rekabet koşullarının zorlaşması olarak okunmalıdır. Çünkü ülke olarak bizim üretmekten, pazar çeşitliliğini ve katma değerli ihracatımızı artırmaktan başka da çaremiz yok.”