Şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe hisseleri çakıldı
Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe futbol hisseleri yüzde 9,97 düşüşle güne 46,50 TL taban fiyattan başladı.
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alması sonrasında hisseler taban fiyatı gördü.
Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol hisseleri yüzde 9,97 düşüşle 46,50 TL'den güne taban fiyattan başladı. Hisselerde kayıp yüzde 9'a yakın seyrediyor.
Fenerbahçe puan kaybının ardından maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.
Galatasaray hisseleri yüzde 6,6 artışla 2,09 TL'den işlem görüyor.