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Samsun'da simit ve ekmeğe zam geldi

2025 yılında pek çok şehirde ekmek ve simit fiyatlarına zam yapıldı. Son fiyat artışı ise Samsun'da gerçekleşti. Kentte, 200 gramlık ekmek 12,50 TL'ye, 85 gramlık simit ise 12,50 TL'ye yükseldi. Daha önce 200 gram ekmek 10 TL, 80 gram simit ise 10 TL’den satılıyordu.

Haber Merkezi
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Samsun'da simit ve ekmeğe zam geldi
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Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, ekmek ve simit fiyatlarında yüzde 25 oranında bir artış yaptıklarını açıkladı. Güler, "Türkiye genelinde yeni yılın ilk gününde ekmek fiyat tarifesi kilo başına 62,5 TL olarak belirlenmişti ve 30 il bu tarifeyi uygulamaya başlamıştı. Ancak Samsun olarak bu zammı hemen uygulamadık ve yeni tarifeyi devreye almayı erteledik. Enflasyonun altında, yüzde 25 oranında bir zam yaptık. Fırıncılarımız bu süreçte fedakarlık yaptı ve yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeni tarife yarından itibaren geçerli

Yarından itibaren yürürlüğe girecek fiyat tarifesi ile birlikte baston ekmek ve simidin haricinde 2 kiloluk Vakfıkebir ekmeği 125 TL'den, 200 gram kepek ve pıtıl ekmek 12,5 TL'den, 350 gram sade pide 25 TL'den, 150 gram lavaş 12,5 TL'den ve 150 gram kıymalı pide hamuru da 20 TL'den satılacak.

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