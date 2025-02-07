TİM Başkanı Gültepe: Enflasyonla kur arasındaki dengeyi sağlamalıyız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 280 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmeleri için ihracatın yüzde 7 artması gerektiğini belirterek, "Mevcut potansiyelimizle daha fazlasını da yapabiliriz. Ama öncelikle geçen yıl rekabetçiliğimize zarar veren tabloyu zaman kaybetmeden değiştirmeliyiz. Yani enflasyonla kur arasındaki dengeyi kurmalıyız." dedi.

Gültepe, TİM Report Şubat sayısındaki yazısında şunları söyledi:

"280 milyar dolar ihracat hedefiyle başladığımız 2025’in ilk ayını geride bıraktık. Ocak ayında ihracatımızı yüzde 5,8 artırarak 21,2 milyar dolara çıkarmayı başardık. Böylece bu zamana kadarki en yüksek ocak ayı ihracatına imza atmış olduk. Ocak ayı hizmet ihracatımızın da 9,4 milyar dolar civarında geleceğini öngörüyoruz. Bu anlamlı başarı için tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Sektörler ne durumda?

Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv, 3 milyar dolarla 2025’e de ilk sırada başladı. Otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim, 1 milyar 250 milyon dolarla çelik ve 1 milyar 220 milyon dolarla elektrik-elektronik takip ediyor. Geçen ay 46 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara şeklinde sıralandı.

Ocak ayında bin 90 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Bin 90, son yılların en düşük sayısı. Rekabetçiliğimizin zayıflamasına bağlı olarak ihracata ilginin azaldığını görüyoruz. Bu durumu ihracatımızın geleceği açısından büyük bir risk olarak değerlendiriyoruz. Oysa bizim 280 milyar dolarlık hedefimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı yüzde 7 artırmamız gerekiyor. Mevcut potansiyelimizle daha fazlasını da yapabiliriz. Ama öncelikle geçen yıl rekabetçiliğimize zarar veren tabloyu zaman kaybetmeden değiştirmeliyiz. Yani enflasyonla kur arasındaki dengeyi kurmalıyız.

Dünyadaki gelişmeler

Elbette dünyadaki jeopolitik gelişmeleri de göz ardı edemeyiz. Biliyorsunuz ABD bizim en büyük ikinci ihracat pazarımız. Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin mutlaka ticaretimize yansımaları olacak. Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip edeceğiz.

Diğer taraftan bu yıl da ihracatçı birliklerimizle yoğun bir heyet programı gerçekleştireceğiz. 280 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmemiz için biz tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

TİM olarak her ayın verilerini ihracatımıza değer katan bir ilimizde açıklamayı önemsiyoruz. Bu ziyaretleri aynı zamanda İstanbul dışındaki ihracatçılarımızla bir buluşma ve istişare fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Ocak ayı verilerimizi açıkladığımız Trabzon’da da ihracatçılarımızla bir araya gelip, sorunlarını, talep ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk.

Fındıkta riskler artıyor

Fındık, Trabzon’un önemli ihraç ürünü. 2024’te ihracatımızın artıya geçmesindeki verdiği katkının da altını çizmek istiyorum. Ama fındıkta risklerin arttığını görmek durumundayız. Ton bazında fındık ihracatındaki küresel payımız yüzde 63’ten yüzde 58’lere geriledi. 10 yıl önce neredeyse hiç fındık ihraç etmeyen Şili, önemli bir ihracatçı ülke oldu. ABD ve Gürcistan’ın fındık ihracatı her geçen yıl artıyor. Fındığı bir memleket meselesi olarak ele almak durumundayız. Her şeyden önce dönüm başına verimi artırmalıyız. Diğer taraftan fındığa daha fazla değer katacak projeler geliştirmeliyiz.

Sadece fındıkta değil tüm sektörlerimizde verimlilik artışı ve katma değerli üretime odaklanmak durumundayız. Unutmayalım ki Türkiye’yi ilk 10 ihracatçı ülke arasına ancak bu şekilde çıkarabiliriz."