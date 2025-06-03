TİM Başkanı Gültepe: Yüksek faiz-düşük kur politikası sanayiye zarar verdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, CNBC-e’ye faiz ve enflasyon değerlendirmesinde bulundu. Gültepe, faizlerin yüksek olması ve açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerindeki gerilemeyle reel faizin arttığına dikkat çekerken, açıklamada ihracatçıların sorunları öne çıktı.

Gültepe, ihracat rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, "Otomotiv sektörü 4 milyar dolara yakın bir rakam yaptı. İlk kez bu kadar büyük bir rekor kırıldı” derken, sektörleri de şu şekilde değerlendirdi:

“Otomotivden gelen 700 milyon dolarlık bir artış var. Mücevherat sektöründe de yüzde 40 artış var. Türk ihracatçısı zor şartlara rağmen rekorlar kırmaya devam ediyor. Otomotivdeki artış yan sanayide yok. 4-5 firmaya yayılmış olan bir rakam toplama da yayılsaydı çok daha iyi olurdu."

“Rekabetçilikte Türkiye gittikçe zorlanıyor”

TİM Başkanı Gültepe, son 1,5-2 yılda Türk ihracatçısının istediği noktada olmadığını söylerken, rekabetçilik konusunda zorlanmaya başladıklarını da belirtti.

En kolay etkilenen sektörlerin hazır giyim, tekstil, deri sektörü ve benzer sektörler olduğunu söyleyen Gültepe, çok daha fazla siparişin diğer ülkelere gittiğini, rakiplerin fiyatları kırmasıyla markaların da alımlarının diğer ülkelere kaydığını söyledi. Gültepe, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ortalamaya bakınca Türkiye 5 ay içinde bir ay eksi yazmış. 4-5 sektörün sürüklemesiyle artı yazıyor. Rekabetçilikte Türkiye gittikçe zorlanıyor. Çünkü fiyat problemi var. Büyümeyi üretim ve ihracattan yakalamalıyız. Net ihracatın son iki çeyrekte katkısı yok. 12 ayda 265,5 milyar doları yakaladık. 300-400 milyarları yakalamanın yolu rekabetçilikten ve her sektörün büyümesinden kaynaklanır.”

"Enflasyonu düşürmek hepimizin hedefi"

Mustafa Gültepe, son dönemde para politikalarının, üretimi, ihracatı ve istihdamı teşvik edici nitelikte olmadığını söylerken, “Enflasyonu düşürmek hepimizin hedefi. Ama sadece odak noktasına enflasyonu koyunca sanayi tarafında olan rekabetçiliğiniz sizi bazı noktalarda aşağıya doğru düşürüyor” dedi.

Türkiye’deki sektörlerin yüzde 80’inin şu dönemde rakiplerinden daha pahalı olduğunu belirten Gültepe, “yüksek faiz, düşük kurun” rekabetçilik konusunda ihracatı bu noktaya getirdiğini belirtti.

“Faizlerin çalışılabilir seviyeye gelmesi lazım”

Faiz ve kurun paralel gitmesinin sıkıntı yaratmayacağını belirten TİM Başkanı, “Faiz oranları yüksek ama sanayi bunun yükünü çekiyor. Yatırım teşvikleri rekabetçilik normalleştikten sonra avantaj sağlar. Yüzde 50 faizle yatırım yapılmaz. Faizlerin çalışılabilir seviyeye gelmesi lazım” dedi. Gültepe, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şu andaki en büyük sıkıntı bu. Enflasyon açıklandığı bugünkü makasa bakın, yüzde 35 enflasyona yüzde 50 faiz. Neden 50? Bunun yumuşatarak gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Sanayici olarak finansmana doğru koşullarda, doğru oranlarda ulaşmamız gerekiyor ki büyütelim. Para politikasının yalnızca yüksek faiz–düşük kur üzerinde durması sanayiye zarar verdi."