Yarın son gün: KVKK uyumu ve VERBİS kayıt süresi gecikirse bedeli ağır olur!

EMRAH GÜÇLÜ

KVKK & SİBER GÜVENLİK UZMANI

Verinizi de danışmanınızı da doğru seçin!

2025 yılı itibarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki denetimler sıkılaşırken, yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. Buna rağmen birçok işletme, en temel adım olan VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kaydını bile hâlâ yapmadı ya da KVKK uyumluluk sürecini tamamlamadı. Bu eksiklik yalnızca idari para cezalarına değil, aynı zamanda büyük veri krizlerine ve telafisi zor itibar kayıplarına da kapı aralıyor.



KVKK uyumu sadece hukuki bir zorunluluk değil; aynı zamanda veri güvenliği, iş verimliliği, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşmanın yapı taşıdır. Bu süreci bir masraf gibi görmek büyük bir hatadır. Asıl maliyet, regülasyonlara uyum sağlamamaktan doğar.



Güncel düzenlemelere göre 50’den fazla çalışanı olan ya da yıllık mali bilançosu 100 milyon TL'yi aşan veri sorumlularının VERBİS'e kaydolması zorunlu. Bu yükümlülüğe uymayan işletmeler 272 bin TL’den başlayıp 13 milyon TL’ye kadar çıkan idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak para cezasından daha önemlisi, bir veri ihlali durumunda şirketin kamuoyundaki itibarının sarsılması, müşteri güveninin yitirilmesi ve telafisi zor süreçlerle baş başa kalınmasıdır.



İşletmelerin yalnızca mevzuata uyum değil, aynı zamanda doğru kişilerle çalışma konusunda da dikkatli olması gerekiyor. Maalesef sektörde 3 saatlik bir eğitimle kendini KVKK uzmanı ilan edenler var. Hatta kurum dokümanlarıyla makale yazanlar da var. Bu, işletmeleri büyük riske atıyor. Herkes bu alanda iş yapmamalı. Gerçek uzmanlık referansla, belgeyle ve sahadaki tecrübeyle olur. Yanlış uygulamalar, doğru yapılmış gibi gösterildiğinde işletme hem yasal hem operasyonel kriz yaşar.



KVKK süreci veri envanteri oluşturulmasından, çalışan farkındalık eğitimlerine, açık rıza sistemlerinin kurulmasından, sözleşmelerin revize edilmesine kadar sistemli bir dönüşüm sürecidir. Sadece VERBİS’e kaydolmakla bu iş bitmez. Bu süreci layıkıyla tamamlayan firmalar, dijitalleşen dünyada hem iç denetimlerde hem de müşteri nezdinde güven inşa eder.



İşletmeler KVKK’yı sadece bir evrak işi olarak görmemeli. Bu süreç, şirketin dijital çağda sağlıklı ilerleyebilmesi için atılmış stratejik bir adımdır. Doğru yapıldığında sizi cezalardan korur, kurumsal itibarı güçlendirir, sürdürülebilirliği sağlar.



Uygunluk sağlamamak sadece ceza ödemez, itibar da kaybettirir. Uyum sağlarken yanlış kişilerle çalışmaksa daha büyük zarar doğurur.