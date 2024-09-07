  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Türkiye ile AB arasındaki anlaşma Resmi Gazete’de
Takip Et

Türkiye ile AB arasındaki anlaşma Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye ile AB arasındaki anlaşma Resmi Gazete’de
Takip Et

"9 Temmuz 2024'te Ankara'da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Birlik Sivil Koruma Mekanizmasına (2021-2027) Katılımı" hakkındaki anlaşmanın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu anlaşma kapsamında Türkiye ile AB üyesi devletler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, doğal ve insan kaynaklı felaketlerin önlenmesi, bu felaketlere karşı hazırlıklı olunması ve müdahaleye yönelik sistemlerin etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla sivil koruma alanındaki koordinasyonun kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Gündem
Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktı
Kahramanmaraş'taki 5 büyüklüğündeki deprem anında büyük panik: O anların görüntüsü çıktı
SON DAKİKA... Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi
Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem: Çevre illerde de hissedildi
Bakan Ersoy bulunan yeni eserleri bu sözlerle duyurdu
Bakan Ersoy bulunan yeni eserleri bu sözlerle duyurdu
SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Terör örgütlerine finansman sağladığı iddiasıyla 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
İstanbul'da husumetli 2 organize suç örgütüne operasyon
İstanbul'da husumetli 2 organize suç örgütüne operasyon