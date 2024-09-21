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Türkiye’nin KKTC ile imzaladığı milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin KKTC ile imzaladığı milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma 20 Aralık 2022'de Ankara'da imzalanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre taraflar eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı olarak, karşılıklı fayda temelinde ve karşılıklı mutabakat ile sağlık alanında işbirliğini geliştirme ve güçlendirme hususlarında anlaştı.

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