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3 ildeki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi

Denizli, Tokat ve Balıkesir'deki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
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3 ildeki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlendi
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Denizli, Tokat ve Balıkesir'deki bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'ndeki alanın "Denizli OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Tokat'ın merkez ilçesi Taşlıçiftlik Mahallesi'ndeki alanın "Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bezirci Mahallesi'ndeki alanın "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edilmesi uygun bulundu.

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