“Yeni teşvik sistemi, yatırımları ve rekabetçiliği artırmalı”

MEHMET NABİ BATUK / MALATYA

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’ü kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (FIRATSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, yatırım teşvik sisteminde köklü bir değişikliğin öngörüldüğü ve yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılması beklenen yeni modele ilişkin Ekonomi Gazetesi’ne konuştu. Sistemin, her ilin potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yasemin Açık, “Elazığ ve Malatya’nın dördüncü, Tunceli’nin beşinci, Bingöl’ün ise altıncı teşvik bölgesinde yer alıyor. Bölgemiz, gelişmişlik ve rekabetçilik düzeyi açısından Türkiye genelinde iyi bir performans göstermiyor. Federasyonumuzun bağlı olduğu TÜRKONFED ve Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi’nin hazırladığı 2023 yılı Rekabetçilik Endeksi’ne göre Malatya, rekabetçilikte 39’uncu, Elazığ 42’nci, Tunceli 47’nci, Bingöl ise 68’inci sırada yer buluyor. Bu illerimizin bulunduğu bölgelere önemli teşvikler verilmesine rağmen yatırımlar ağırlıklı olarak İstanbul’un da yer aldığı birinci bölgeye yapılıyor. Hiç şüphesiz bunda lojistik, nitelikli insan kaynağı gibi önemli faktörler etkili. Ancak ülkemizin kalkınması, tüm illerimizin rekabetçilikte yarışır hale gelmesi ile mümkün olur. Yeni teşvik sistemi de yatırımların artmasını, illerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir hale gelmesini sağlamalıdır. Kalkınma ve rekabetçilik ancak bu tür bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacaktır” dedi.

“Teşvikler kapsamlı bir çerçeveye oturtulmalı”

İllerin gelişimini sürdürülebilir kılmak için teşviklerin daha kapsamlı bir çerçeveye oturtulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yasemin Açık, “Her ilimizin kendine özgü bir potansiyeli var. “Elazığ ve Malatya sanayi ve tarımda güçlü bir temel sunuyor. Tunceli’nin tarım-hayvancılığın yanı sıra balıkçılık, arıcılık ve turizmde ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Altıncı bölgede yer alan Bingöl ise özellikle son yıllarda yapılan sanayi yatırımlarıyla önemli bir atılım gerçekleştirdi. Ancak bu süreçte sektörlere yönelik desteklerin yanı sıra lojistik altyapının güçlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi gibi unsurlar da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda FIRATSİFED bölgesinin yenilenebilir enerji potansiyeli de dikkate alınmalı. Çünkü yenilenebilir enerji yatırımları, ekonomik büyümenin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği de destekliyor” diye konuştu.

“Yeni modele destek vermeye hazırız”

Prof. Dr. Yasemin Açık, FIRATSİFED olarak yeni teşvik sisteminin planlanması ve uygulanması sürecine katkı sunmaya hazır olduklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: “İllerimizin kalkınmasını hızlandıracak, sosyo-ekonomik dengeleri güçlendirecek ve rekabetçiliği artıracak her adımı destekliyoruz. Çözüm odaklı bir yaklaşımla bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak için her türlü iş birliğine açığız.”