Tiryaki LİDAŞ’tan Muş’a 20 bin tonluk yeni yatırım

GAZİANTEP

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla açılan Tiryaki LİDAŞ Muş tesisi, bölge tarımına ve ekonomisine güçlü bir katkı sunacak. Yeni tesisle birlikte şirketin toplam kuruluş kapasitesi 194.150 tona ulaştı. Tam otomasyonla donatılan depo, buğday başta olmak üzere birçok ürün için hijyenik ve güvenli depolama imkânı sağlayacak.

Yumaklı: “Üreticimizi koruyacak, sektöre rekabet avantajı sağlayacak”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı törende yaptığı konuşmada, lisanslı depoculuğun üreticiyi koruyan bir sistem olduğuna dikkat çekerek, “Bu verimli topraklarda üreticilerimizin ürettiği hububat ve benzeri ürünlerin de lisanslı depolarda depolanması ve elektronik ürün sistemi üzerinden satılabilmesi sistematiği de üreticilerimiz açısından son derece önemli. Eğer bir üretici lisanslı depoya ürününü koymuşsa onu kullanabilir, satabilir ve tarımsal kredileri alabilir. Sektörümüze rekabet avantajı katan bu tür projelerin hayata geçirilmesinde, tuğlada taşı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum,” dedi.

Tiryakioğlu: “Bilimle tarımı birleştirmek için akademi gibi çalışıyoruz”

Tiryaki Agro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da açılışta yaptığı konuşmada, Yıldız Bitkisel Ürünler Alparslan Tarım işletmesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Tiryakioğlu şöyle konuştu: “Bu yeni lisanslı depoculuk yatırımını sayın Bakanımızın katılımıyla açmaktan onur duyuyoruz. Tüm bu çabamız, sadece Muş’ta değil, Türk tarımında kalıcı ve dönüştürücü bir etki yaratmak içindir. Burada 65 bin dönümlük arazinin 60 bin dönümünde ekim gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 13 bin dekarda akıllı sulama sistemi kurduk, 33 bin dönümlük alanda ise sulama altyapısını tamamladık. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yapay zekâlı sulama sistemini hayata geçirdik. Uydu, sensör ve meteorolojik verilerle desteklenen bu su yönetim sistemi sayesinde yüzde 30’a kadar su tasarrufu sağlarken, yüzde 70’e kadar verim artışı hedefliyoruz. 2035 yılına kadar tüm ekilebilir alanları bu sisteme geçirmek için planlamamızı tamamladık. Aynı zamanda sürdürülebilir tarım konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Emisyon azaltımı, karbon ayak izinin düşürülmesi ve pestisit ile kimyasal kullanımını yüzde 30 azaltma hedefimiz var. Rejeneratif tarım uygulamasına da burada başladık. Örtü bitkileri, minimum toprak işleme ve toprağa saygı ilkeleriyle çalışıyor; bu modeli geliştirmek üzere ilerliyoruz. Bu bölgedeki çalışmalarımız aynı zamanda bir Ar-Ge modeli üzerine kurulu. 50 bin metrekarelik bir alanı üniversiteler ve araştırma kurumlarına tahsis ettik. TÜBİTAK projelerine katkı sunuyoruz. Dron teknolojisiyle pestisit uygulamaları, gübreleme ve küçük tohum ekimi gerçekleştiriyoruz. Misyonumuz, bilimle tarımı birleştirmek; tabiri caizse bir akademi gibi çalışıyoruz. İstihdamda da bölgeye katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 600 kişiye doğrudan sistem sağlamaktayız ve çalışanlarımızın yüzde 75’i Muşlu. Yerel çiftçilerle sözleşmeli üretim modeliyle iş birliği yapıyor, yılda birkaç kez 250-300 kişiye eğitim veriyoruz. Bugüne kadar 4 bin çiftçiye destek sunduk. Orta ve uzun vadede burayı bir tarım akademisine dönüştürme hedefimiz var.”

Türkiye’nin İlk Özel Lisanslı Depoculuk Şirketi

2012 yılında faaliyete geçen Tiryaki LİDAŞ, Türkiye’de özel sektör tarafından kurulan ilk lisanslı depoculuk şirketi olma özelliğini taşıyor. Kurulduğu günden bu yana lisanslı depoculuk sisteminin gelişmesine öncülük eden şirket, bölgesel yatırımlarıyla tarımsal lojistik altyapıyı güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni tesisin devreye girmesiyle Tiryaki LİDAŞ’ın Türkiye genelindeki toplam kuruluş kapasitesi 174.150 tondan 194.150 tona yükseldi.

Tiryaki Agro, Balıkesir, Çorum, Gaziantep ve Mersin’deki mevcut lisanslı depolarına Muş’u da ekleyerek, beş şehirde faaliyet gösteren güçlü bir depoculuk ağına ulaştı.



20 Bin ton kapasiteli, tam otomasyonlu sistem



Merkezi Gaziantep’te bulunan Tiryaki LİDAŞ’ın Muş’taki yeni tesisi, 20.000 ton buğday depolama kapasitesine uygun şekilde inşa edildi. Tiryaki LİDAŞ’ın diğer tesislerinde olduğu gibi burada da tam otomasyona dayalı sistemler kullanılıyor. Ürünler, el değmeden ve üstten dolum yöntemiyle silolara aktarılıyor. Bu sayede hem hijyen hem de operasyonel verimlilik en üst seviyede sağlanıyor.



Lisanslı depoculukla güvenli üretim ve ekonomik katkı



Lisanslı depoculuk sistemi, çiftçilere ürünlerini güvenli bir ortamda depolama, ürün senediyle teminat göstererek finansmana erişim sağlama gibi önemli avantajlar sunuyor. Kayıtlı tarımı teşvik eden bu sistem hem kırsal kalkınmayı destekliyor hem de tarımsal piyasaların istikrarına katkı sağlıyor.

Muş’ta hizmete giren yeni tesis, başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere birçok ürünün uzun süre kalite kaybı olmadan muhafaza edilmesine olanak tanıyacak. Böylece hem bölge çiftçisinin rekabet gücü artacak hem de Türkiye’nin tarımsal ürün arz güvenliği katkı sağlayacak.