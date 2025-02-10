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Sanayi üretiminde 21 ayın en güçlü yükselişi

Sanayi üretimi, aralık ayında yüzde 5 artarken, yıllık bazda ise yüzde 7 yükseliş kaydetti. Böylelikle önemli veri, aylık bazda 21 ayın, yıllık bazda ise 10 ayın en güçlü artışını gösterdi.

Haber Merkezi
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Sanayi üretiminde 21 ayın en güçlü yükselişi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 5 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı; imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

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