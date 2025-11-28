Sanayide Marmara Bölgesi’nin ağırlığı azaltılacak

CANAN SAKARYA/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin organize sanayi bölgelerine ilişkin soru önergelerini yanıtladı. Sanayide Marmara Bölgesi’nin ağırlığını azaltacak yeni sanayi havzaları (İç Anadolu-Doğu Akdeniz) planlamasına gidilmesi ve ayrıca uluslararası yatırımcıların yer temini taleplerini karşılayabilmek amacıyla rezerv sanayi alanlarının belirlenmesine yönelik pilot şehirler özelinde Ulusal Sanayi Alanları Master Planı kapsamında ilgili Bakanlıklarla işbirliği içerisinde çalışmalara devam edildiğini söyledi. Kacır, Ulusal Sanayi Alanları Master Planının ilk fazı çerçevesinde Samsun-Mersin hattında 15 ilde yeni sanayi alanları tespit edildiğini açıkladı.

Kars OSB’de doluluk yüzde 80’e ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Yalova ve Kars OSB’lere ilişkin yazılı soru önergelerine de yanıt verdi Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre, Kars OSB bünyesinde toplam 138 adet sanayi parseli bulunuyor. Bunun 126’sı tahsisli, 84 parsel ise üretimde. Tahsisli parsellerin 27’si inşaat aşamasında, 15’i proje safhasında olan Bölgenin doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Kars OSB’de 84 sanayi parselinde halen 79 firmada yaklaşık bin 200 kişi istihdam ediliyor. Kars OSB’de önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşaat aşamasında bulunan 27 adet parsel üzerinde faaliyete geçilmesi ve ayrıca proje safhasındaki 15 parselin inşaat ruhsatlarının alınarak inşaat safhasına ulaşılması öngörülüyor. Kars OSB’nin 159 hektar alt yapısı Bakanlık tarafından tamamlandı. OSB atık su arıtma tesisinin yapım işi ile OSB’nin 2. İlave alanına ilişkin 104 hektarlık alan için kamulaştırma işlemleri sürüyor.