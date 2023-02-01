Saraçoğlu’nda Ankaralılar için bir hayal gerçek oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa ve çevre merkezli bir anlayışla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, hayata geçen “Saraçoğlu’nu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi” de sona yaklaşıldığı müjdesini vererek, “Nisan ayında, Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifl eri ile Türkiye Yüzyılı’nda, Ankara’mıza Saraçoğlu Mahallesini kazandırmış olacağız” dedi.

126 bin metrekarelik alanda çalışma yapılıyor

Bakan Kurum, Saraçoğlu Mahallesindeki yenileme çalışmalarının Emlak Konut Genel Müdürü olduğu dönemde başlattıklarını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nin ihyası adına bizlere bir talimat vermişti. Yaklaşık 126 bin metrekarelik alandaki Saraçoğlu Mahallesi’nin yenilenmesi, korunması, gelecek nesillere aktarılması adına bu projeyi başlatmıştık. Bakanlığımız, döneminde de kararlı bir şekilde süreci yürüttük ve Türkiye bağlamında baktığınızda Ankara, Türkiye’nin kalbi, başkenti. Ankara’nın kalbi de Kızılay’ımız ve Saraçoğlu Mahallemiz” dedi.

Aslına uygun restore edildi

Saraçoğlu Mahallesi’ni mart ayı sonunda tamamlayıp nisan ayında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye Yüzyıl’ında Ankara’ya kazandıracaklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, “Artık içerisine girilemeyen, maalesef kenarından dahi geçilemeyen alanları bugün Ankara’nın en değerli alanı haline getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Projenin restorasyon projesi olması sebebiyle uzun sürdüğünü belirten Bakan Kurum, “Buradaki bütün eserleri aslına uygun bir şekilde restore etmek durumundaydık ve bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda bu yenileme çalışması yapıldı” diye konuştu.

Saraçoğlu Mahallesi’nin tüm Ankaralıların buluşma mekânı olacağını kaydeden Bakan Kurum şunları söyledi, “Burada tüm Ankaralıların hatıraları var. Burayı bu haliyle korumak, gelecek nesillere de daha güzel bir halde bırakmak adına bu projenin gerçekleşmesi çok çok önemliydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da projenin bizzat başından itibaren arkasında durdular ve bizlere gerekli her türlü talimatı verdiler. Biz de milletvekillerimizle birlikte buranın en güzel olabilmesi, en yeşil, en doğal haliyle korunabilmesi adına bu çalışmayı hep birlikte yürüttük. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz bünyesinde inşasını gerçekleştirdik ve bu hale getirdik.”

Doğa merkezli yaklaşıma odaklandı

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi’nde tamamen doğa ve çevre merkezli bir yaklaşımla gerçekleştirilen Saraçoğlu Mahallesi’ni Canlandırma projesiyle Başkent’in en kapsamlı restorasyon çalışması gerçekleştiriliyor. Saraçoğlu’nun tarihi dokusu restore edilerek koruma altına alınırken, Ankara’nın yeni çekim merkezi olacak bir alan yapılıyor. Restorasyon kapsamında bölgede bulunan 210 adet anıt ağacın hepsi korundu. Ayrıca, 3 bin yeni ağaç dikilirken, eski dere yatağı da yeniden canlandırılarak biyolojik gölet oluşturuldu. Proje kapsamında; 119 konut, 172 ofi s, 112 dükkan, 159 odalı bir otel restore edildi. Konutlar “geleneksel Türk evi”nin modern bir yorumu olarak tasarlandı. Proje kapsamında tüm altyapılar da yenileniyor. Yollar tek şeritli düzenlenip yaya kullanımı güçlendiriliyor. Proje tamamlandığında Ankara’nın yeni yaşam alanı olacak.