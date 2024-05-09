'Şarj' yatırımı kolaylaşmalı

Mehmet KARA

Emobilite Operatörleri Derneği E-MOD’un Başkanı Murat Pınar, Türkiye’de elektrikli araçların satışlardaki payı yüzde 1,7 iken 2023’te bu oranın yüzde 13,5 ile rekor kırdığını söyledi. 2023 sonu itibarıyla 80 bin elektrikli aracın trafiğe çıktığını kaydeden Pınar “Hem global markaların elektrikli araç opsiyonları hem Togg’un yayılımı, artışta etkili oldu ve bu etki daha çok hissedilecek gibi gözüküyor” dedi. Türkiye çapında yaklaşık 15 bin şarj noktası (soketi) bulunduğunu kaydeden Pınar, “2024 sonuna kadar istasyon sayısının 12 bine yaklaşması, şarj noktasının ise 25bini geçmesi bekleniyor” dedi.

İstasyon sayısı artmalı

Türkiye’de 81 ilde rahatça yolculuk yapılabilmesi için gerekli yatırım ve şarj noktasına ulaşılması gerektiğinin altını çizen Murat Pınar “Özellikle global markaların yeni elektrikli araç modelleri ve yerli otomobilimiz Togg ile birlikte tüm Türkiye’de yaygınlaşma ekstra önem kazanıyor. Şehirler arası yollar ve yoğun güzergâhlar için mevcut istasyonların arttırılmasına ihtiyaç var” diye konuştu.

Murat Pınar, denetimler ve mevzuat değişiklikleri ile artan rekabetin yakında lisanlı işletmeci sayısında azalmayı beraberinde getireceğini söyledi. Pınar, “İşletmeci sayısının 100’ün altına ineceğini öngörüyoruz. Otomotivdeki gibi şarj operatörleri arasında da şirket evlilikleri görecek gibiyiz” dedi. Pınar, ekosistemin büyümesi ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için hem üretim ve satış süreçlerini hem de şarj istasyonu üretimi ve şarj ağı kurulumunu kapsayan teşvikler gerektiğini ifade etti. Şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirketlerin kurmakla yükümlü oldukları istasyon sayılarında bu yıl içinde değişikliğe gidilmesini beklediklerini anlatan Pınar, “EPDK tarafından lisans sahibi şirketlere ilişkin düzenlemedeki yü kü mlü lü kler ve kurulması gerekli ü nite sayılarına ilave olarak, kademeli bir şekilde belli sayıda şarj ünite/ soketi adetlerine ulaşma yükümlülüğu getirilmeli” dedi.

“Otoyollarda alt yapı maliyetleri yüksek”

Lisans sahibi şirketleri yatırım süreçlerinde zorlayan şartlar olduğunu dile getiren Murat Pınar şöyle konuştu: “Yüksek kira giderleri ve diğer yatırım maliyetleriyle özellikle belediyelere ödenen yüksek bedeller nedeniyle lisans sahiplerinin ciddi zorluklarla karşılaştığını belirtmem gerekir. Bu konuda kamudan yatırım süreçlerini kısaltacak ve maliyetleri azaltacak yasal düzenlemeler konusunda destek taleplerimizi ilgili kurumlara iletmiş durumdayız. Otoyollarda şarj istasyonlarına ayrılan özel alanlardaki alt yapı maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeni ile devlet desteğinin sağlanması da önem arz ediyor.”