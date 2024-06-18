Satılıkta Ayvalık, kiralıkta Çanakkale zirvede

Pandemi ve depremle birlikte Türkiye’nin kıyı illerindeki konut piyasasında rekor fiyat artışlarına sebep olan yazlık bölgelere göç trendi, son bir yılda yavaşlamış durumda. Özellikle iş dünyasında uzaktan çalışma modelinin yerini hibrit modele bırakmaya başlaması, göç trendini yavaşlatan etmenlerden.

Yapay zeka ve büyük veri analizi ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa’nın çalışmasına göre, bu durum, konut piyasasında artış hızının yavaşlamasıyla fiyatlara da yansıyor. Yazlık bölge olarak tercih edilen ilçelerde nominal artış sürse de, enflasyon verilerinden arındırıldığında reel artışın düşüş eğiliminde olduğu görülüyor.

Ayvalık zirvede

Türkiye’de yazlık bölge olarak tercih edilen ilçelerdeki satılık konut piyasasında fiyat değişimleri incelendiğinde, Balıkesir Ayvalık’ın en fazla artış kaydedilen yer olduğu görülüyor. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle yoğun talep gören Ayvalık’ta satılık konutlardaki değer artışı son iki yılda yüzde 247, son bir yılda ise yüzde 61.

Bu veriler enflasyondan arındırıldığında ise Ayvalık’ta son iki yıllık fiyat değişimi yüzde 42 olarak ölçülüyor. Ancak mevcut enflasyon dikkate alındığında, son bir yıldaki reel artış hızının yüzde 7 azaldığı görülüyor. Mayıs 2024 verilerine göre, Ayvalık’ta ortalama metrekare fiyatları 46 bin 478 TL’yi, ortalama konut fiyatları ise 5,8 milyon TL’yi gördü.

Şile’de yıllık fiyat artışı yüzde 61

Konut fiyat değişimlerinde Ayvalık’ı, Şile takip ediyor. İlçede son iki yıldaki konut satış fiyatı değer artışı yüzde 241 seviyesini bulurken, bu rakam son bir sene için yüzde 61 olarak ölçüldü. Enflasyondan arındırılmış verilerle değerlendirildiğinde, Şile’deki satılık konut piyasasında iki yıllık reel artışın yüzde 47, yıllık olarak bakıldığında ise fiyatların reel olarak yüzde 7 düştüğü görülüyor.

Ortalama metrekare satış fiyatı 60 bin 548 TL, ortalama fiyatı 10,7 milyon TL’yi bulan Şile’nin satılık konut piyasasında stoklar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128 artış gösterdi.

Yalıkavak’ta ortalama konut satış fiyatı 24 milyon TL

Eşsiz koyları, hareketli gece hayatı ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Bodrum, yazlık konut piyasasının en değerli beldelerinden olmaya devam ediyor.

Endeksa verilerine göre, Bodrum’un genelinde satılık konutlardaki fiyat artışı son iki yılda yüzde 187, son bir yılda ise yüzde 56 seviyesinde. Mayıs 2024 itibarıyla, ilçede metrekare başına düşen satış fiyatı 93 bin 598 TL’yi buldu.

Bodrum’da son iki yıldaki en yüksek satılık değer artışı yüzde 273 ile Gümbet mahallesinde kaydedildi. Metrekare başına satış fiyatında ise Yalıkavak mahallesi, zirveyi korumaya devam ediyor.

Yalıkavak’ta satılık konutların ortalama birim fiyatı, 132 bin 589 TL’ye, ortalama satılık fiyatı ise 24 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Bodrum’da ortalama satış fiyatı en uygun mahalle ise Güvercinlik. Mayıs 2024 verilerine göre Güvercinlik’te konut fiyatları yıllık bazda yüzde 95 artış göstererek 7,7 milyon TL’ye ulaştı.

En fazla konut stoğu Kuşadası’nda

Satılık yazlık konutlarda satılmayı bekleyen en fazla konut Mayıs 2024 itibariyle 13 bin 124 adet ile Kuşadası’nda bulunuyor. Kuşadası’nı 7 bin 678 stok ile Alanya, 7 bin 61 ile Bodrum ve 3 bin 549 stok ile Fethiye takip ediyor. Stok konut artışında Bodrum’un Çarşı Mahallesi yüzde 250 seviyesinde bir yıllık artış oranı ile birinci sırada. Antalya Kemer, yüzde 235’lik yıllık stok artışı ile Kuşadası’nın ardından geliyor.

Kiralarda da yıllık reel değişim düşüş trendinde

Yazlık bölgelerdeki kiralık konut piyasasındaki artış da satılık piyasasına benzer bir şekilde ilerliyor. Fiyatlar nominal olarak artarken, birçok beldede reel değişim enflasyonun altında kalıyor.

Çanakkale, Türkiye genelindeki kiralık konut piyasasındaki yıllık yükselişin oldukça üstünde kalıyor. Çanakkale’de kiralık konut fiyatları son 1 yılda nominal olarak yüzde 124 artarken, reel olarak yüzde 30 artış gösterdi. Çanakkale’de kiralık evlerin metrekare fiyatı 182,13 TL oldu.

Çanakkale’yi takip eden Balıkesir genelinde kiralar bir yılda nominal olarak yüzde 93 artarken, reel olarak yüzde 12 yükseldi. İstanbul Silivri’deki kira fiyatları nominal olarak yıllık yüzde 75 yükselirken, reel artış ise yüzde 1 olarak kaydedildi.

Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranıyla enflasyon arasında makasın en fazla açıldığı bölgeler ise sırasıyla İzmir/Çeşme geneli, Alaçatı, Alanya ve Bodrum/Gündoğan. Bodrum/Gündoğan. Bu bölgelerde kiralar reel olarak yüzde 40-42 seviyesinde düştü.