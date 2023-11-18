Satışlarda düşüş bekleyen perakendecilerin oranı yüzde 49,3’e yükseldi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Perakende Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, bu yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 24,4 puanlık, bir önceki aya göre ise 22,9 puanlık azalışla -16,7 puan değerini alan endeks, Ağustos 2021'den bu yana gözlenen en düşük seviyeye geriledi.

Geçen üç ay içinde işlerin durumunun kötüleştiğini belirten perakendecilerin oranı yüzde 7,1’den yüzde 58,2’ye yükseldi. Aynı şekilde, önümüzdeki üç ay için işlerinde kötüleşme bekleyenlerin oranı da yüzde 8,7’den yüzde 49,3’e çıktı.

Bu artışın temel nedenleri arasında yükselen maliyetler, satış fiyatlarındaki artış, alım gücündeki düşüş ve talebin daralması öne çıktı.

Ayrıca, piyasanın durgunluğu ve nakit akışındaki sıkıntılar da olumsuz beklentileri etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

En fazla gerileme Doğu Karadeniz’de

Bölgeler bazında incelendiğinde, Doğu Karadeniz’deki perakende güveninin özellikle gerilediği gözlemlendi.

Endekste aylık değişimde dikkat çeken bir diğer nokta ise mevcut stok düzeylerinin normalin altında olduğu yönündeki 12,1 puanlık değişim oldu.

Bu durum, bazı olumlu unsurların varlığına işaret etse de, genel tablo endeksi olumsuz etkileyen diğer faktörlerin ağırlığını koruyor.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde “Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektöründe yaşanan perakende güveninde, diğer sektörlere kıyasla daha belirgin bir gerileme görüldü.