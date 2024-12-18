Savunma sanayi ihracatı 21 yılda 22 kat büyüdü

MERVE YİĞİTCAN – İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından düzenlenen 6’ncı Savunma Sanayii Buluşmaları dün gerçekleşti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ile İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri ve savunma sanayi ana tedarikçi firmalarının yöneticileri katıldı. Toplam 18 ana yüklenici firmanın 70 masa ile katılım sağladığı 6. Savunma Sanayii Buluşmaları’na İSO ve SAHA İstanbul üyesi 500’den fazla firma katılım sağladı, 2000’den fazla ikili görüşme gerçekleşti.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada küresel pazarda rekabet edebilecek güçlü bir oyuncu olma yolunda hızla ilerleyen Türk savunma sanayiinin sürdürülebilir gelişimi için teknolojik ilerlemenin yanı sıra, iş birliğini de merkeze alan bir anlayışla hareket etmek gerektiğini söyledi. Teknolojiyi ürünlerine ve üretim süreçlerine hızla adapte eden firmaların ve ülkelerin küresel rekabette öne çıktığını belirten Bahçıvan, “Hepsinden önemlisi ise teknolojiyi kendi kaynaklarımızla geliştirebilmek, dışarıya bağımlı olmamak. Savunma sanayimiz buna çok iyi bir örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

İlk 100’de 5 Türk firması var Bahçıvan, savunma sanayisinin yerli üretim ve teknolojik bağımsızlık açısından yükselen bir başarı grafiği sergilemesini verilerle destekleyerek, şunları söyledi: “İSO 500’deki savunma sanayii firmalarının sayısı 2000 yılında 6 iken, bu sayı 2023 yılında 22’ye ulaştı. Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre 2002 – 2023 yılları arasında sektörün ihracat hacmi 22 kat artarak 5,5 milyar doları geçti. Bu yılın ilk 11 ayında ise 5,7 milyar dolarlık ihracatla geçen yılın performansını aşmış durumdayız. Bu rakamlara ulaşırken, sektördeki yerlilik oranının da yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkmış olması gurur verici. Savunma sanayii sektöründe önemli bir endeks olan dünyanın ilk 100 firması sıralamasında ülkemizden 2024 yılında 5 değerli firmamız yer alıyor. Rekabetin çok yoğun olduğu küresel arenada, ülkemiz savunma sanayii sektörünün büyük bir ivme ile yükselmesi, yetişmiş güçlü insan kaynağı, değerli mühendislerimiz ile dünya standartlarında bir üretim yetkinliğimiz olduğuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

2026 yılında Uluslararası Uzay Kongresi yapılacak

SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı Murat İkinci, Türk savunma sanayiinin üretim hacminin 12 milyar dolara ulaştığını söylerken, sektörün ihracatının bu yıl 6,5 milyar doları aşmasının beklendiğini dile getirdi. İkinci, SAHA İstanbul’un 10 yıl önce 27 üye ile başlayan yolculuğunun bugün için 49 şehirden, 52 farklı alanda faaliyet gösteren, 1300’den fazla firma, 29 üniversite ve işbirliği yapılan çok sayıda kurum/kuruluş ile devam ettiğini kaydetti. İkinci, Türkiye’nin 2026 yılında SAHA İstanbul’un da katkılarıyla Uluslararası Uzay Kongresi’ne ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.