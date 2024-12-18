Tekstil makineleri ihracatı 1 milyar dolara koşuyor

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Son dönemde yüksek maliyetler nedeni ile yatırımların rekabetçilikte avantaj elde eden ülkelere yönelmesi Türkiye’nin tekstil makineleri ihracatında rekor getirdi. Bu yılın ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık döneminde tekstil makineleri ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 785 milyon dolara ulaştı. Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant, söz konusu artışta başta Mısır’a kayan yatırımlar olmak üzere Rusya ve Güney Amerika gibi ülkelere yapılan satışların etkili olduğunu söyledi. Nalbant, 2024 yılının 10 aylık döneminde tekstil makineleri ihracatının yüzde 20 artarak 785 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Bu sonuçla yıllık 28 milyar dolar olan dünya tekstil makineleri ihracatında payı yüzde 3’e çıkan Türkiye ihracat sıralamasında da 7’nciliğe yükseldi. Listenin ilk sırasında yüzde 26’lık pay ve 7,2 milyar dolar ile Çin yer alırken onu, Almanya, Japonya, İtalya, G. Kore ve ABD takip ediyor.

Türkiye’nin ihracatı yatırımların taşınması ile yükselirken, ithalat ise geriledi. Adil Nalbant, “Ocak-ekim döneminde ithalat yüzde 21 düşüşle 1 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ithalatın 462 milyon doları iplik makineleri, 157 milyon doları yedek parça, 121 milyon doları dokuma makineleri, 107 milyon doları da örme makinelerinden oluştu” dedi. Nalbant, yıl sonu itibariyle yüzde 20’lik artış ile 1 milyar dolara yaklaşan ihracatın yanı sıra yüzde 21 düşüşle 1,5 milyar dolara gerileyen ithalat beklediklerini, 1 milyar dolarlık ihracatın aynı zamanda bir rekor olduğuna dikkat çekti. Daha önce söz konusu alanda en yüksek ihracat değeri 2021 yılında 955 milyon dolar ile elde edilmişti.

TEMSAD Başkanı Nalbant, tekstil makine ihracatının yüzde 70’ini tekstil boyama, yıkama, kurutma, apreleme, finisaj makinelerinin oluşturduğunu yedek parçalarla birlikte satışların yaklaşık yüzde 60’tan fazlasını yurtdışı satışların oluşturduğunu kaydetti. Nalbant’ın verdiği bilgilere göre ana pazarlar olan Bangladeş ve Pakistan’a ihracat azalırken, Özbekistan, Hindistan ve İran’a ihracat aynı kaldı, Rusya, Mısır ve Güney Amerika’ya ihracat ise arttı.

“Türkiye’de yatırımlar yüzde 40’tan fazla azaldı”

Adil Nalbant, Türkiye’de yatırımların önemli oranda azaldığına dikkat çekerek, “Yatırım teşvik listelerine baktığımızda 2022 yılına göre tekstil sektöründeki yatırımların 2023’te yüzde 40’tan fazla azaldığını görüyoruz. Tekstil ürünlerinde fiyatların rakip ülkelere göre daha pahalı kalması, global alıcıların maliyetleri önceleyerek taleplerini farklı bölgelere kaydırması gibi faktörler etkili oldu” dedi. Sektörde faaliyet gösteren firmaların yüzde 90’ının TEMSAD üyesi olduğuna dikkat çeken Nalbant, 9 bin 500 istihdam sağlandığını belirterek, “22 üyemizin Ar-Ge ,4 üyemizin Tasarım Merkezi bulunmaktadır. Özellikle 5-6 yıllık süreçte sektörümüzde arge ve tasarım merkezlerinin artmış olması, sektörümüz adına önemli somut gelişmelerden biridir” diye konuştu.