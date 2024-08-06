Savunma sanayinin devleri açıklandı: Listedeki Türk şirketi sayısı 5'e yükseldi

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen Defense News Top 100’ listesi açıklandı.

Listeye girmeye başaran Türk şirketi sayısı 5’e yükseldi. Türk şirketleri arasında Defense News Top 100'ün en üstünde 42’nci sırada ASELSAN yer alırken TUSAŞ 50, Roketsan 71, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 84 ve ASFAT 94’üncü sırada yer aldı. 2023'te 4 Türk şirketinin bulunduğu listede, bu yıl Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ilk defa yer aldı.

Geçen yıl 47’nci sırada bulunan ASELSAN 42’ncı sıraya, 58’inci sırada bulunan TUSAŞ 50’inci sıraya, 100’üncü sırada bulunan ASFAT ise 94’üncü sıraya yükseldi. Böylece listeye giren tüm Türk şirketleri geçen yıla göre sıralarını yükseltti.

İlk 10 şirketin 6'sı ABD, 3'ü Çin, 1'i Birleşik Krallık'tan

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı.

Lockheed Martin zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi.

Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, Boeing 6. sırada kendisine yer buldu.

BAE Systems 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, China North Industries Group Corporation Limited 9 ve L3Harris Technologies 10. sırada yer aldı.

"Türkiye, 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin açıklamasında, Türk savunma sanayiinin her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini, güçlendiğini ve yükseldiğini ifade etti.

Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyeliyle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti: "Defence News tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en büyük 100 şirketi arasında ilk 50'de 2, ilk 100'de ise toplam 5 firmamız yer alıyor. Türkiye savunma sanayii alanında dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu. Defence News İlk 100'de yer alan firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Savunma sanayii ekosistemi olarak, yorulmadan, durmadan gece gündüz çalışmaya, başarılarımıza her geçen gün yeni başarılar eklemeye devam edeceğiz."